María Fernanda Callejón, tras su separación: "Dimos todo para salvar la relación"

Callejón remarcó que trataron de recomponer el vínculo y no fue posible. "Dimos todo por salvar la relación, pero hay cosas que suceden y son inevitables", continuó.

La actriz explicó que, después de la cuarentena, hubo un quiebre en la relación. "La pandemia nos hizo reflexionar individualmente y el amor se fue transformando", expresó.

Al ser consultada sobre los rumores de una supuesta infidelidad de parte de Diotto, Callejón reveló: "Lo hablamos y él me lo negó".

Por último, la actriz destacó que hoy la prioridad es el bienestar de su hija. "Fue difícil contarle a ella que nos separamos, pero queremos lo mejor para Gio", sentenció.

Conmovedora carta de Ricky Diotto tras separarse de María Fernanda Callejón

El conductor del ciclo leyó en LAM un comunicado donde la actriz dio a conocer la noticia: "Tenemos que informarles que, luego de 11 años de pareja, hemos tomado la difícil decisión de separaros. Durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible", comienza el mensaje.

Y siguió: "Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos, como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos".

Después de que se conoció el comunicado de María Fernanda Callejón confirmando la separación, Ricky Diotto compartió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram a puro elogio para la actriz y madre de su hija, con quien estuvo once años en pareja.

"Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer, fue hace once años, al mes me fui a vivir con ella. Viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. Conocerla me cambió la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger", comenzó Ricky su posteo.

Y siguió: "Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie...".

"Por eso, con Fer tomamos la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida teniendo como prioridad la felicidad de nuestra hija", remarcó Ricky Diotto.

Y cerró: "Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz".