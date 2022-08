Mariano Martínez mencionó a Lali Espósito y los fans de la cantante entraron en furia

“En la novela ‘Esperanza mía’. Que protagonizamos con Lali. Donde me tocó también hacer este tema”, escribió al tema “Me vuelvo loco por vos”, en el que iban pasando escenas de la tira. Todo esto llamó la atención de los fans de la actriz y cantante que aún no le perdonan al actor su trato para con ella.

“El tupé de Mariano Martínez de etiquetar a Lali”. “A mí me preocupa posta la obsesión que tiene con ella”. "Gracioso pero no gracioso de risa... Gracioso de RAAROO". "Pego fuerte mercurio retrógrado", "Ni mí ex se atrevió a tanto", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariano (@marianom78)

El reencuentro más esperado: Mariano Martínez y Nicolás Cabré y el anuncio que enloquece a todos

Tras el furor que causaron interpretando a los hermanos Marquesi dos décadas atrás en la icónica comedia televisiva Son Amores en la pantalla del Trece y los incontables rumores, también, de la tensión -nunca confirmados- que había entre ambos actores, a comienzos de este año Mariano Martínez y Nicolás Cabré se reencontraron y rápidamente comenzó a germinar la idea de hacer algo juntos.

Es así que los meses pasaron, hasta que por estas horas Martínez y Cabré anunciaron formalmente desde sus redes sociales el regreso de la exitosa dupla. Lo cierto es que durante los últimos días fueron calentando el terreno publicando diferentes momentos de su desopilante trabajo conjunto que supo desatar el furor de la audiencia..

“Acá me pasaron una de esas escenas, en las que todos sabíamos donde arrancaban, pero lo que nadie sabía, (ni siquiera nosotros) donde, cuando, o cómo terminaban. Con tiempo y de a poco iremos reviviendo algunas de esas cosas, que nos hacían reír” contó Cabré y, por supuesto, la respuesta de Martínez no se hizo esperar festejando el trabajo conjunto a modo de guiño.

En tanto, a última hora del jueves el actual novio de Laurita Fernández subió una historia virtual en la que pre anunció “En un rato vamos a contar algo, espero que les guste”. Y tan sólo un rato más tarde, llegó el sorpresivo pero esperadísimo anuncio doble. Con una serie de tres postales de los actores juntos y sonrientes, anunciaron finalmente que volverán a trabajar juntos.

“Se viene un nuevo desafío juntos. Actor y director”, contaron en el posteo, dando a entender que este proyecto marcará el debut de Nicolás Cabré en el rol de director. En tanto, se sabe que la idea es que la comedia romántica debute el 4 de enero de 2023 en el Multiteatro, con la producción de Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé. Ahora lo que resta conocer es el título de la obra, de qué trata y quién acompañará a Mariano Martínez en el protagónica femenino arriba de las tablas.