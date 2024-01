Mario Guerci resaltó el trabajo de Julieta Poggio en Coqueluche: "Aprendo todos los días de ella"

El modelo y presentador de televisión también afirmó que 'Disney' "fue super profesional desde el día uno". "Se sabe todo lo que tiene que saber. Hace todo correcto y perfecto", agregó.

Por otro lado, Guerci -que hace del gigoló del personaje de Betiana Blum- dijo sobre su papel en la obra: "Es un tipo que la vive, la utiliza, hasta que empieza el tole tole y se pudre. Arranca un poco más buena onda y después se va poniendo mal llevado hasta que termina a las puteadas".

También recalcó la buena onda que hay en el equipo: "Terminamos todas las funciones tentados al final riéndonos, y el público lo puede ver. Así que felices de volver acá, en verano, al teatro a Capital".

La obra, dirigida por José María Muscari y protagonizada por Betiana Blum, Mónica Villa, Agustín Sullivan, Julieta Poggio y Mario Guerci, se puede ver en el Teatro Comafi, de miércoles a domingos.

Embed

Julieta Poggio reflexionó sobre su carrera profesional y adelantó nuevos proyectos: "Me súper entusiasma"

Julieta Poggio tuvo un gran 2023 en el cual cumplió su sueño de protagonizar una obra de teatro, y además incursionó en nuevos desafíos dentro de los medios de comunicación. Sobre esto, y un poco más, profundizó en diálogo con Primicias Ya.

Bajo la dirección de José María Muscari, la joven protagonizó la obra Coqueluche, que finalmente llega a sus últimas funciones. “Mi primer protagónico así que cada día lo vivo con la adrenalina que significa el teatro. Salir a escena y no saber que va a pasar es lo que más me gusta. La devolución de la gente, saber que nunca va a ser igual, me encanta”, aseguró.

“En el elenco hay mucha buena onda y eso se transmite arriba del escenario. Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan, la verdad es que está buenísimo que la gente lo disfrute y se traspasa esa energía”, agregó.

Además, destacó el cariño el publico y el agradecimiento que tiene hacia ellos. “Si hoy estoy donde estoy, es gracias a la gente. Así que eso siempre intento agradecerlo y tomarme mi tiempo, sacarme todas las fotos que sean necesarias, y disfruto mucho de todo el amor que me dan porque sé que después les va a volver”, afirmó.

Julieta Poggio Coqueluche

Con el final de la obra, adelantó algunas cuestiones del futuro de su carrera y reveló: “Estoy con un proyecto a full, la verdad no paro de ensayar todos los días. Va a estar buenísimo, es algo que me súper entusiasma y cuando pueda seguir contando les voy a dar la primicia”.

De todas formas, en paralelo lo continúa siendo parte del debate de Gran Hermano, y habló sobre cómo es vivirlo desde afuera de la casa. “Estoy aprendiendo un montón, el debate es algo que nunca había hecho, nunca había sido panelista. Siento que estoy al lado de panelistas de muchísimo oficio, entonces me sirve como experiencia. La verdad lo re disfruto”, admitió.

Finalmente, se sinceró sobre su vida personal y reflexionó acerca de esta nueva etapa en la cual comenzó a vivir sola. “Pensé que iba a ser más difícil pero me estoy re divirtiendo y estoy pasando genial y aprendiendo un montón. Ay, las cosas que no subo… estoy conociendo todos los elementos de limpieza, la cocina lo peor, no me gusta para nada y delivery a full”, comentó.