Martín Demichelis se traslada a México: la fuerte decisión de Evangelina Anderson

Ahora, luego de su renuncia al club de Núñez, Demichelis confirmó que será el nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey, en México. Y la gran pregunta es qué hará Anderson, quien participa en Los 8 escalones, el ciclo de El Trece.

A través de sus historias de Instagram, la mujer del exfutbolista dejó claro qué decisión tomará. La exvedette compartió, en primer lugar, una imagen con un sombrero de mariachi.

Pero esto no fue todo porque también subió una foto con Demichelis y eligió la canción Tú de qué vas, de Franco de Vita, para musicalizarla. “Si me dieran a elegir una vez más te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo”, dice el tema.

La profunda tristeza de Evangelina Anderson por la salida de Martín Demichelis de River

La modelo Evangelina Anderson expresó este domingo en las redes sociales su tristeza por la salida anticipada de su marido, Martín Demichelis, de River Plate.

El exfutbolista, que fue director técnico del equipo de Núñez durante un año y medio, dejará su puesto tras el partido de este domingo ante Sarmiento de Junín.

Anderson, ante el final de esta etapa laboral de Demichelis, publicó varias fotos de su esposo como entrenador y en el epígrafe compartió el emoji de un corazón roto.

Semanas atrás, cuando River obtuvo malos resultados, Demichelis fue abucheado por los hinchas. En ese momento, cuando la modelo fue consultada por la presión que sentía el DT, ella afirmó: “Es normal. Sabíamos que iba a pasar”.

“No sabía que iba a ser tan intenso. Pero bueno, estoy haciéndole el aguante”, sostuvo la rubia.