La sorpresiva reacción de Beto Casella cuando le preguntaron si Bendita se va del Nueve

Beto Casella se refirió desde su programa radial por Rock & Pop, Nadie nos para a cuál es la realidad y futuro de su histórico programa televisivo y reconoció charlas con otros canales pero que las mismas siempre ocurren en este etapa de fin de año.

"Todos los años en septiembre los canales empiezan a tantearnos. Nos hacen ofertas para que Bendita se vaya del Nueve. Yo me junto por cortesía, siempre almorzamos, tomamos café... Pero este año les estoy prestando mucha más atención", advirtió el conductor dejando la puerta abierta para un cambio de aire en 2026 tras los últimos cortocircuitos que quedaron en evidencia en público.

¿Bendita se muda de canal?

beto casella

El enojo de Beto Casella con El Nueve por el trato a Bendita

El programa humorístico Bendita lleva al aire casi veinte años y en los últimos meses quedaron expuestos varios enojos de Beto Casella con El Nueve por distitnos motivos.

En una ocasión, el conductor y su equipo dejaron de salir al aire por problemas con el canal relacionados principalmente con el acceso a las cocheras del canal para panelistas y colaboradores del programa.

Esto incluyó que personas como el humorista Rodrigo Vagoneta y Rocío Marengo no pudieron ingresar con sus vehículos para el traslado de materiales, lo que generó enojo y una protesta en la que el programa salió con el estudio vacío y solo con informes grabados.

Beto Casella manifestó sentirse maltratado y avergonzado por tener que hacer públicas estas quejas, y mencionó que la relación con los directivos del canal es nula y hostil.

Además, expresó que tiene sobre la mesa propuestas de otros canales pero prefiere mantenerse en El Nueve, aunque la situación es tensa y comprometida.

"Estuvo el episodio del estacionamiento, y aparentemente nadie llamó para recomponer la situación. Se enojó y se fue, y estuvo Edith como conductora. Lo de hoy fue peor, porque se fueron todos y el programa salió al aire con informes, sin panelistas, pero el canal decidió mostrar el piso vacío", precisó Ángel de Brito por aquel entonces sobre el conflicto entre Beto y El Nueve.