Mauro Icardi en llamas le declaró la guerra a Wanda Nara para el divorcio

“Este régimen que se firmó en un momento Mauro no lo quería firmar”, reveló Ángel y confirmó que el futbolista no quiere continuar con el divorcio, tiene la ilusión de que Wanda quiera volver con él, aunque ya está todo listo para firmar en Italia.

“Él dijo ‘por las buenas no voy a firmar nada, voy a ir a la guerra contra ustedes’”, adelantó De Brito sobre la actitud que tomará el delantero rosarino si no puede revertir la decisión de Wanda de dar todo por terminado.

El accidentado final de Wanda Nara en ¿Quién es la máscara?: "Me tiré y..."

Este jueves ¿Quién es la máscara? llegó a su fin tras 24 episodios en la pantalla de Telefe sin el resultado esperado, pero consagrando como gran ganador a Brillo, el unicornio que tenía a Fer Dente debajo del disfraz. En tanto, una vez más Wanda Nara, en su carácter de una de las cuatro investigadoras del ciclo, dio la nota al cambiar de vestuario al estilo Mirtha Legrand en medio del capítulo final. Algo que ni siquiera hizo su conductora.

Así, tras las presentaciones de los tres finalistas con sus padrinos de lujo -Soledad Pastorutti, Alejandro Lerner y Joaquín Levinton- haciendo dúos, Nieves, Therry y Brillo debieron hacer sus performances en solitario. Pero para ese momento, Natalia Oreiro sorprendió a Wanda Nara advirtiendo su cambio de vestuario.

“¡Wanda, te cambiaste el modelo!”, disparó la conductora de la versión argentina de ¿Quién es la máscara? tras ver que la rubia ya no llevaba puesto el conjunto brilloso color nude con el que había comenzado la grabación del programa final, sino un sensual vestido negro semi transparente.

“Me lo cambié porque me lo rompió… Cuando me tiré arriba de Brillo, se me rompió”, contó haciendo referencia al momento a puro baile sobre el escritorio de los cuatro investigadores cuando el personaje de Dente hizo dúo con Joaquín Levinton interpretando "Yo no me quiero casar... Y Ud?". El terrible percance que casi deja al descubierto la humanidad de Wanda Nara ocurrió precisamente cuando el unicornio la ayudó a bajar del escritorio al final de la canción. Y con lo coqueta que es la ex de Mauro Icardi, de ninguna manera quiso continuar la grabación del programa con su vestido roto.