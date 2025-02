Mauro Icardi y su indiferente gesto con la China Suárez que despierta los primeros rumores de crisis

El detalle virtual fue marcado por la cuenta de Instagram @lomaspopu y muestra que curiosamente el ex de Wanda Nara no comentó ni reaccionó en las redes ante las fotos de su novia algo que suele hacer con habitualidad.

china suarez lenceria color negro.jpg

"Me parece raro que Icardi no le haya dado like ni comentado nada a esta última foto de la China, encima que está fuego", observó la citada cuenta chimentera en redes ante el reciente posteo de la actriz.

"Ambos subieron fotos solos ayer. Ella sí le dio like a la foto de él pero él no a la de ella. Me llama la atención porque vienen de subir fotos siempre juntos o comentarse las fotos", se fundamentó la teoría.

¿Hay un principio de cortocircuito entre ambos o simplemente a Mauro Icardi se le pasó reaccionar ante las sensuales fotos de la China Suárez o una simple falsa alarma?

Veremos qué sucede o si dan señales en las próximas horas desde la virtualidad.

china suarez lenceria color negro mauro icardi no dio like.jpg

Wanda Nara recibió otro duro revés judicial en medio de la guerra con Mauro Icardi: la multa que deberá pagar

Este miércoles, la periodista Karina Iavícoli informó en Intrusos, América Tv, que la Justicia decidió por estas horas que Wanda Nara debe llevarle sus dos hijas a su ex, Mauro Icardi, de manera inmediata para que pasen 15 días con él, al tiempo que además le impusieron una multa millonaria a la actual pareja de L-Gante.

"Acaba de salir la resolución urgente para que Wanda devuelva ya, ahora, tendría que estar llevando a las nenas por el término de 15 días a Mauro Icardi", anunció la panelista de Intrusos.

Al tiempo que agregó que la cosa no terminaba allí, dado que también "le aplicaron a Wanda Nara una multa de 80 millones de pesos", a favor del Hospital Gutiérrez "por haber retenido indebidamente a las nenas -Francesca e Isabella- y haber desobedecido una orden judicial", en enero pasado al negarse a restituir la menores a su padre tal como estaba pautado.

"No sólo la intimaron a que hoy las nenas regresen con el padre sino a que done este dinero al Hospital Gutiérrez", concluyó Iavícoli quien recordó que el argumento de la mediática para no llevarle a sus hijas al padre fue que no iba a permitir que convivieran bajo el mismo techo que la China Suárez, actual pareja de Icardi.