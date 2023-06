Maxi Giudici admitió qué es lo mejor y lo peor de su convivencia con Juliana Díaz

maxi juliana 2.jpg

En su cuenta de Instagram, el cordobés respondió algunas preguntas de sus seguidores y una de ellas apuntó a qué era lo mejor y lo peor de Juli.

Ahí Maxi fue contundente y reveló qué es lo mejor y peor de su novia en el día a día: "Lo mejor: es muy compañera y muy dulce. Lo peor: le cuesta un poco levantarse temprano...", dijo con un emoji de risa y un corazón.

Y también el hombre de Córdoba y que es divorciado destacó que Juliana es una gran cocinera que hace cosas "zarpadas y re sanas".

Juliana Díaz de Gran Hermano 2022 durísima con Julieta Poggio: "No hay que subirse al pony"

Se desató una gran polémica entre Julieta Poggio y Ana Laura Román, que motivó un duro descargo de la ex Gran Hermano 2022 contra la periodista.

En este sentido, la ex compañera de Disney en el reality de Telefe, Juliana Díaz, estuvo el fin de semana en el ciclo La tarde del Nueve y ahí se refirió a la polémica que envolvió a Julieta con la panelista.

"En este programa hay grieta, ¿Team Ana Laura o team Poggio?", le consultó el conductor Tomás Dente. A lo que la morocha comentó: "Debo decirte un poco y un poco. No me gusta que se ataquen entre mujeres, es un garrón".

Y agregó picante: "Pero ¿qué pasa Juli Poggio? Siento que es una chica muy carismática y cuando vi la nota, antes de todo el revuelo, me pasó algo raro. Como que no era Juli, como que le faltaba carisma, simpatía".

"Después entendí un poco el trasfondo de que estaba llegando tarde y de más”, argumentó Juliana sobre la actitud que le llamó la atención de Poggio.

Y cerró certera: “Yo sé que es muy talentosa y demás pero no hay que perder el carisma, no hay que subirse al pony, no perder la educación”.