Migue Granados se sinceró sobre la relación con su papá, Pablo Granados

"El 70 por ciento no debe saber que sos hijo de...", indicó el conductor. Y Migue Granados reconoció: “La gente más joven no o dicen: no sabía. Muchos se enteran y me dicen que no sabían y me dicen ‘es tu hermano’, ‘tu viejo está mejor que vos’. Me la tiran siempre”.

Embed

“La gente más joven no o dicen: no sabía (que es el hijo de Pablo). Está muy bien el guacho, muy fachero”, lanzó con su habitual humor Migue.

Y recordó cómo comenzó a hacer sus primeros pasos televisivos: “Yo no quería hacer nada. Cuando empecé a laburar en Sin codificar en este canal eran pocos y el productor Gustavo Pavan, que siempre le agradezco a él, me dijo: ‘vení, ¿te animás a cantar la cortina?’ y después me dijo si me animaba a hacer cosas con Yayo”.

“Yo me animé a hacer cosas ahí porque era con los pibes que yo me había criado cuando iba a VideoMatch. Yo iba ahí y me iba con otros equipos y mi viejo era el que me ponía el límite”, explicó Migue Granados.

migue granados.jpg

La solución que encontró Migue Granados para lidiar con el 'hate': "Estoy dando..."

Migue Granados contó recientemente su experiencia con un 'hater' en Soñé que volaba, el programa de streaming de Olga, e hizo una profunda reflexión.

"Estoy dando vuelta haters en las redes, y haciéndoles prints para hacer un posteo y un informe sobre eso”, dijo el conductor en una entrevista que le estaba haciendo a La Joaqui.

“Lo voy a exponer porque ya lo terminé”, comenzó diciendo. “Ahí me dicen que estuvo armado, nadie nunca le puso lugar al pel… de Migue Granados”, contó que le escribió el 'hater' y él respondió: “Venite a vos a ponerme un lugar”. El internauta le dijo: “Cuando quieras”.

Migue contó que el usuario tenía una foto con su hijo y contó: “¿Sos el bebé de la foto? Me pone 'no, no, soy el que tiene al bebé. ¿Vos sos el hijo de..., no?'”.

“Me pone 'pasame la dirección o el número de lote, si es en un country'. Yo le digo: 'Cómo te duele que alguien piense que no sos ni un poquito gracioso'. 'Jajaja' me pone. Y yo le pongo: 'Pero pusiste Jajajaja'”, siguió relatando el conductor.