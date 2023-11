Milett Figueroa habló sin filtro sobre su fuerte conexión con Marcelo Tinelli

Embed

Más adelante, en el El disco de tu vida, Milett confesó que la canción Un finde, de Ke personajes, FMK y Big One le hace acordar a su llegada a la Argentina. "También me hace acordar a la primera vez que tuve la conexión con Marce", expresó.

Acto seguido, recordó cuándo se dio cuenta de que empezó a sentir algo por Marcelo. "Yo no suelo ponerme nerviosa cuando entrevisto a alguien o hablo con alguien. Tenía que entrevistarlo un poco, porque iba a mandar esas imágenes a Perú, estoy trabajando con un canal allá. Y no sé, empecé a preguntarle algunas cosas y me empecé a poner muy nerviosa, y me pareció rarísimo porque no entendía por qué, y luego lo fui entendiendo", sostuvo.

Embed

Julieta Nair Calvo desmintió dos grandes mitos que se dicen sobre ella: "No fui pareja..."

La actriz Julieta Nair Calvo visitó el late night show de Fer Dente, Noche al Dente (América TV), y destacó qué dos datos de ella siempre tiene que salir a desmentir.

En la sección Dente Match, el conductor le dio a elegir a Calvo con quién haría una escena de sexo en la ficción. Las opciones eran Adrián Suar y Natalí Pérez.

"Yo ya hice con Adrián la novela El host e hicimos de pareja", comenzó contando. "Vamos desmentir... esto se lo dije a La Chiqui", lanzó y ahí la interrumpió el conductor y agregó: "Dos cosas desmentiste en tu carrera".

"Una, no me operé la nariz, y la segunda es que no fui pareja de Adrián Suar, chicos", destacó la actriz. Para cerrar, Calvo eligió de las opciones que le dio Dente a Natalí: "Con ella no tuve nunca ni una escena de un beso en el cachete".