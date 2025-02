Milett Figueroa sorprendió al confirmar una importante noticia sobre su relación con Marcelo Tinelli

Sin vueltas, la pareja del conductor se explayó al respecto: “Siempre al principio de la relación uno tiene que hablar sobre el futuro, ver qué nos depara como pareja".

"Yo estoy completamente comprometida y él también. Definitivamente hemos conversado sobre el tema", siguió.

Milett expresó que espera que pronto llegue ese momento. "Hablamos mucho sobre la familia, que es algo que nos apasiona. Y bueno, ya se enterarán en su momento”, completó.

Embed

La sincera declaración de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli por San Valentín en medio de los rumores de crisis

Hace algunos meses circulan versiones acerca de una crisis en la pareja de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, pero en el marco del Día de los Enamorados ambos demostraron sus sentimientos y le pusieron fin a los rumores.

Si bien ambos suelen mantener un perfil reservado, para esta fecha especial la modelo decidió abrir su corazón y junto a un emotivo video de la pareja, le dedicó una carta al conductor.

"Mientras salgo del trabajo escribo esto en el auto. No hay palabras suficientes mi amor. Me has demostrado tanto en estos casi 2 años de amor que, a pesar de todo, hoy entiendo por qué seguimos juntos", expresó.

En el mismo posteo, Milett continuó: "No hay día ni momento en el que no agradezca tu compañía. Gracias por cuidarme siempre y por amarme de la forma en la que lo haces. Tu amor es muy especial para mí. Gracias por ser mi compañero".

Muy conmovido por el gesto, Marcelo respondió a las palabras de su novia y comentó: "Ay amor de mi vida. Me mataste de amor. Por Dios. Feliz día todos los días a tu lado, estando cerca o lejos físicamente".

"Celebro y agradezco nuestro amor a diario. Un amor infinito que se afianza día a día. Amo verte brillar en todo lo que haces, con esa sonrisa que ilumina la tierra y que nunca pierdas. Te amo por siempre MI AMOR", concluyó.