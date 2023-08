Mónica Farro compartió su experiencia tras operarse con Aníbal Lotocki: "Espero no ser una víctima"

"Pero para eso hay una Justicia... Que yo diga 'yo estoy bien, gracias a Dios', no quiere decir nada en especial, yo no puedo juzgar a alguien, porque no soy Justicia, pero sí puedo decir 'gracias a Dios estoy bien', por el momento y espero estarlo hasta que me muera", dijo Farro.

También, debido a los problemas de salud que tienen o tuvieron sus colegas, admitió que está pendiente de su salud y que se cuida mucho. "Trato de que no sea una obsesión, porque si hasta el día de hoy yo pude vivir tranquila, quiero seguir viviendo tranquila. Sí ocupándome, no preocupándome".

Por último, la rubia hizo una reflexión sobre el culto al cuerpo: "No creo que hacerse cirugías estéticas, retoques o querer embellecerse, o sentirse mejor, no creo que sea malo, yo creo que eso está bien y lo apoyo... Lo que pasa es que hay que hacerlo con la gente correcta. En el momento en que yo lo elegí, y todas las personas que lo eligieron, confiamos en esa persona".

Explotó el primer escándalo del Bailando 2023: Mónica Farro, en guerra con una ex Gran Hermano

En el Hipódromo de Palermo se dieron citan todas las figuras del Bailando 2023 para una gran foto junto a Marcelo Tinelli y el jurado, integrando por Marcelo Polino, Ángel de Brito, Moria Casán y Pampita.

En la previa, los famosos se cruzaron en la recepción que preparó la producción del certamen. Ángel de Brito salió en vivo para LAM y entrevistó a los integrantes del programa.

En un momento, el conductor encontró a Mónica Farro, quien apuntó contra una ex Gran Hermano: "Hay una que no me saludó y me pasó 15 veces por al lado".

"¿Quien?", le preguntaron las angelitas a la ex vedette. "Esta chica de Gran Hermano, la bajita, que se peleó con este otro chico....", describió la rubia. "¡Coti!", exclamaron desde el estudio de LAM.

"Sí, esa", admitió Mónica Farro. "A lo mejor no te conoce", le dijo Ángel. "Puede ser, a lo mejor no me conocer", retrucó la diosa uruguaya.

En el piso de LAM, Ximena Capristo coincidió con los dichos de la ex vedette. "Coti no saluda a nadie. Tuvo varios problemas en Telefe.... No saludaba en vestuario, ni en maquillaje, se hacía la diva". "Bueno, hay que educarla, tiene que saludar a todo el mundo", concluyó Ángel.