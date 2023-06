More Rial lleva a la Justicia a Jorge, su padre, y lanzó una dura advertencia: "Espero que..."

Y agregó muy picante: "Siento que tiene que hacer su vida y dejarme a mí ser un poco más libre y yo afrontar mis propios problemas. Él me ayuda económicamente pero no me da el sustento de todo, yo tengo un hijo de cuatro años y trabajo con las redes sociales".

Tras su fuerte testimonio televisivo, More Rial contó desde sus historias de Instagram que llevará a la Justicia a su padre, por aquel episodio en 2018 cuando fue internada en una clínica psiquiátrica.

"Espero que no intenten internarme a la fuerza nuevamente, como pasa cada vez que cuento mi verdad!", expresó More muy fuerte desde su cuenta en la red social.

Y detalló: "Mi abogado Alejandro Cipolla tiene todas las pruebas de las cosas que digo! Por lo que voy a iniciar acciones legales contra mi papá para los médicos que avalaron esa internación no puedan ejercer más".

El sostén de More Rial en medio de la guerra con Jorge

En medio de la guerra con Jorge Rial, desde sus historias de Instagram More Rial le dedicó un emotivo mensaje a su hijo, Francesco Benicio, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.

"Mis ganas de vivir. Te amo, mami no te va a hacer faltar jamás nada", expresó la joven con una foto de su hijo haciendo el gesto de un beso a pura sonrisa.