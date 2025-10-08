Tensión e incertidumbre en Telefe ante la salida de un importante directivo: qué pasará con las figuras del canal

Embed

Fue allí que la periodista explicó sobre la venta del canal que finalmente Tomás Yankelevich terminó bajándose "porque le faltaban 20 millones de dólares que no pudo conseguir".

Asimismo, Rodrigo Lussich se refirió a las posibles causas de la decisión de Guillermo Pendino de irse de Telefe, más allá de la venta del canal con la que probablemente habrá una reestructuración general.

"Hay dos cuestiones en la gestión Pendino, que ha sido una gestión exitosa, nadie lo duda, ¿no? El canal ha mantenido su liderazgo incólume, pero hay dos cuestiones. La venta del canal y también el nombre de Pendino que terminó sucio, entre comillas, a la hora de las denuncias de Viviana Canosa, que lo incluyó, denuncias que no se han probado, denuncias que han resultado hasta ahora vanas en el sentido y vacuas, pero con mucho efecto sobre las personas a quienes afectó, obviamente su buen nombre y honor, pero hasta ahora no hemos tenido novedades", analizó entonces ante la sorpresa de una noticia realmente sorpresiva.

Noticia en desarrollo.