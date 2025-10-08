A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ÚLTIMO MOMENTO

Tensión e incertidumbre en Telefe ante la salida de un importante directivo: qué pasará con las figuras del canal

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares anunciaron en Intrusos el drástico giro que sufrirá Telefe con la sorpresiva renuncia de uno de los máximos directivos de la señal. Aquí, de quién se trata.

8 oct 2025, 14:15
Tensión e incertidumbre en Telefe ante la salida de un importante directivo: qué pasará con las figuras del canal
Tensión e incertidumbre en Telefe ante la salida de un importante directivo: qué pasará con las figuras del canal

Tensión e incertidumbre en Telefe ante la salida de un importante directivo: qué pasará con las figuras del canal

Con la venta de Telefe en plenas negociaciones, con lo que eso significa en materia de posibles salidas de muchas de las figuras de la señal, este miércoles Rodrigo Lussich y Adrián Pallares anunciaron en Intrusos (América TV) la salida de Guillermo Pendino, director de programación del canal junto a Darío Turovelzky desde hace varios años.

"Se desliga ya de su cargo Guillermo Pendino a esta hora ya firmada", revelaron los conductores del programa de espectáculos citando a su colega Luis Bremer quien lanzó la primicia a través de la red social X.

Leé también

Exclusivo: Vero Lozano tendrá un nuevo programa en Telefe tras su malestar con Susana Giménez

Exclusivo: Vero Lozano tendrá un nuevo programa en Telefe tras su malestar con Susana Giménez

"Guillermo Pendino se alejará de la dirección de Telefe. En el detalle, la información dice que firmó su desvinculación ayer y que tiene previsto, aunque hay algunas ofertas para trabajar en otros lugares, entre las posibilidades, esto sí lo digo, un potencial de irse a vivir al Brasil, donde él ha vivido muchos años y está casado con un brasileño", señaló entonces Lussich.

Al tiempo que Karina Ivavícoli señaló que "arregló él su salida y su dinero", así como también reveló que fue el mismísimo Pendino quien "estuvo llamando a algunas, muchas de las figuras que tiene el canal para despedirse, o sea, avisándoles que iba a tomar distancia de ese trabajo".

Embed

Fue allí que la periodista explicó sobre la venta del canal que finalmente Tomás Yankelevich terminó bajándose "porque le faltaban 20 millones de dólares que no pudo conseguir".

Asimismo, Rodrigo Lussich se refirió a las posibles causas de la decisión de Guillermo Pendino de irse de Telefe, más allá de la venta del canal con la que probablemente habrá una reestructuración general.

"Hay dos cuestiones en la gestión Pendino, que ha sido una gestión exitosa, nadie lo duda, ¿no? El canal ha mantenido su liderazgo incólume, pero hay dos cuestiones. La venta del canal y también el nombre de Pendino que terminó sucio, entre comillas, a la hora de las denuncias de Viviana Canosa, que lo incluyó, denuncias que no se han probado, denuncias que han resultado hasta ahora vanas en el sentido y vacuas, pero con mucho efecto sobre las personas a quienes afectó, obviamente su buen nombre y honor, pero hasta ahora no hemos tenido novedades", analizó entonces ante la sorpresa de una noticia realmente sorpresiva.

Guillermo Pendino

Noticia en desarrollo.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Telefe

Lo más visto