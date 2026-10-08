Airbag anuncia su sexto Estadio River Plate: único show en Buenos Aires

Las nuevas canciones llegan después del impacto de El Club de la Pelea I, el octavo álbum de estudio de Airbag, que superó los 300 millones de reproducciones y llevó seis canciones al Top 50 en menos de 24 horas, consolidándose como uno de los grandes fenómenos recientes del rock argentino.

Para su sexto Monumental, Airbag prepara una puesta en escena a la altura de la escala que alcanzó la banda: fuego, potencia y una impactante escenografía acompañarán una noche construida alrededor de los grandes himnos de su carrera y las canciones que anticipan su próximo capítulo.

El 31 de octubre, Airbag vuelve al Monumental. Después de nueve estadios en Buenos Aires, siete países recorridos y una gira que continúa expandiéndose, los hermanos Sardelli regresan a casa para cerrar el año a la altura de una etapa extraordinaria para la banda.