Airbag anuncia su sexto Estadio River Plate: único show en Buenos Aires

Hay momentos que marcan una carrera. Para Airbag, el Estadio River Plate se convirtió en uno de los grandes escenarios de su recorrido. En el marco de su gira internacional, los hermanos Sardelli anuncian su única fecha en Buenos Aires: el sábado 31 de octubre volverán a presentarse en el estadio más grande del país. Será el sexto River Plate de "El Club de la Pelea", una etapa de crecimiento sostenido y conexión cada vez más fuerte con su público. Además, en el video del anuncio la banda adelantó "Epifanía", una nueva canción de El Club de la Pelea II.