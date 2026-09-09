Boris Bilbraut regresa a la Argentina

Un Mejor Lugar también se expande hacia lo audiovisual y os videos que acompañan esta etapa han sido concebidos como extensiones de su universo: piezas que traducen en imágenes sus temas centrales —la memoria, la transformación, la identidad, la conciencia y la búsqueda de paz— y permiten descubrir a Boris Bilbraut más allá del escenario. No funcionan únicamente como acompañamiento promocional, sino como parte de una narrativa mayor con la que el artista está reconstruyendo su historia en tiempo presente.

Los primeros lanzamientos revelan la amplitud de esta nueva etapa. “Cuando Sale el Sol” celebra la renovación y la certeza de que siempre existe una nueva oportunidad; “Mi Convicción” funciona como una declaración de principios frente a la adversidad; y a ellos se suma “Quiero Hablar”, una nueva interpretación de una canción emblemática asociada a la historia musical de Bilbraut. Lejos de reproducir el pasado, el artista revisita la obra desde su presente, con nuevos arreglos, una lectura más madura y el peso emocional de quien puede volver sobre su propia historia sin quedar atrapado en ella.

EL REENCUENTRO CON ARGENTINA

Argentina ocupa un lugar especial en la historia de Boris Bilbraut. La conexión construida durante años con el público argentino convirtió cada visita en algo más profundo que una presentación: un diálogo sostenido alrededor de la música, la conciencia y una forma compartida de sentir el reggae.

En octubre, ese diálogo vuelve a abrirse con una serie de conciertos por 3 ciudades, además de una fecha en Chile:

9 DE OCTUBRE - ROSARIO | RENFI refiticket.ar

11 DE OCTUBRE - MAR DEL PLATA | TEATRO AUDITORIUM plateanet.com

16 DE OCTUBRE - BUENOS AIRES | THE ROXY allaccess.com.ar

24 DE OCTUBRE - CHILE | CLUB SUBTERRÁNEO ticketplus.cl

Los conciertos presentarán las canciones de Un Mejor Lugar junto a piezas fundamentales de la trayectoria de Boris, interpretadas desde la sonoridad y la perspectiva de esta nueva etapa. Será un espectáculo de banda completa, concebido para recuperar la dimensión orgánica de la música en vivo: batería, bajo, guitarras, teclados, vientos, voces y una interpretación guiada por el pulso de uno de los grandes músicos del Caribe.

Más que una retrospectiva, la gira propone un encuentro entre la historia y el presente. La oportunidad de reencontrarse con una voz conocida, pero también de descubrir al artista que emerge cuando decide caminar bajo su propio nombre. Boris Bilbraut no regresa para repetir lo que ya hizo.

Regresa para demostrar que una trayectoria puede honrarse sin convertirse en frontera; que comenzar de nuevo también puede ser la consecuencia natural de una vida dedicada a la música; y que, después de haber acompañado la historia de toda una generación, todavía es posible conducirla hacia Un Mejor Lugar.