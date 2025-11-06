A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
imperdible

Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026: cuándo será su primer concierto

Fito Paéz anunció un show en el Movistar Arena en el que reunirá los grandes himnos de su carrera. Los detalles.

6 nov 2025, 07:00
Fito Páez
Fito Páez

Fito Paéz anunció un show en el Movistar Arena en el que reunirá los grandes himnos de su carrera. La presentación del 19 de marzo del año próximo será parte del "Sale El Sol Tour", un espectáculo que se presenta como "concebido desde cero con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal".

Las entradas se podrán conseguir desde el viernes 7 a las 13 en la página del estadio. El día anterior habrá una preventa con la que se podrá pagar en seis cuotas sin interés.

El tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

SALE EL SOL TOUR 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas.

Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

En esta nueva propuesta también se integran piezas de “Novela”, su más reciente álbum conceptual y cinematográfico, celebrado por la crítica y el público como una de sus obras más ambiciosas.

El regreso al escenario porteño promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión irrepetible con el público argentino.

Más que una gira, SALE EL SOL es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Páez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Fito Páez

Lo más visto