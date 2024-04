Javi Álvarez y Latinosofia, una experiencia de Rock y Filosofía

¿Cuándo descubriste tu vocación?

Desde pibe. Cuando mi abuelo me compró mi primera guitarra tenía 11 años, tomé las primeras clases y empecé a componer canciones para la escuela, al toque participaba en todos los coros y luego, a los 13 años, me encerré a componer en mi cuarto, a crear canciones en donde interrogarme sobre el mundo, en un sentido íntimo y poético. Creo que es una necesidad de expresión dentro de una búsqueda personal, como te contaba antes.

¿Cómo fue tu formación académica?

Transcurrí la secundaría en una escuela de barrio, con mi grupo de música. Hacía canciones tipo Sui Generis y tenía la influencia poética de Joan Manuel Serrat. Luego ingresé a la universidad para estudiar Derecho en la UBA y me recibí; pero siempre seguí creando canciones al amparo de Silvio Rodríguez, Charly García, Spinetta, la “Trova Rosarina“, Fito, Cerati, Calamaro… “Trova y rock “ es lo mío. Trabajo de abogado, soy cantautor desde siempre (nunca desapareció el artista). También soy profesor de derecho, pertenezco a varios grupos de estudios internacionales pero lo mío es leer y escribir poesía filosófica; y desde el año pasado estudio Licenciatura en Filosofía en UCES.

¿Cuántas profesiones tenés? (Risas).

Ya no sé. Me interesa descubrir y desaprender lo sabido. No descarto la ciencia, pero lo mío es el pensamiento de la imaginación, de la emoción, del sentir. La búsqueda de lo imposible como posibilidad. Ese es mi motor. No saber quien soy todavía, estar en esa búsqueda, que es tránsito de ser y camino a la vez.

¿Cuándo consideras que debutaste profesionalmente?

Como te conté, luego de una vida de trabajo como profesional de la abogacía y profesor, desde la terapia psicoanalítica y la poesía filosófica tuve la necesidad de recuperar a Javi, ese pibe que sigo siendo, creando desde la emoción, y que había quedado retenido en un pasado. Entre el año 2014 y 2017, fue la etapa preparatoria como amateur y luego ya nació el proyecto de “Javier y Latinosofía“. Ese neologismo viene a significar el preguntarse sobre el pensamiento actual, parado desde este lugar del mundo. Escapando de un razonamiento cientificista, calculador y racional, para pasar a un pensamiento más auténtico, que tenga que ver con lo emocional, los imaginativo y lo imposible como posibilidad. Mi primer trabajo profesional fue el álbum “Latinosofía, Nuevas Canciones Iberoamericanas", escritas por mí, pero interpretadas por distintos artistas nacionales e internacionales.

¿Con qué artistas posicionados trabajaste?

Tuve la suerte de que grabaran en el álbum de Latinosofía, artistas como Alika, Litto Nebbia, Miguel Inzunza (Méjico), Christian Cary (La Triple Nelson), Rómulo Castro (Panamá) y otros amigos que son grandes estrellas.

Luego, entre 2018 y 2019, salió el álbum “Latinosofía Rock“, en donde comencé mi etapa como cantante y líder de la banda, y le abrimos un concierto a “Las Pastillas del Abuelo“ en el Indi Rock de Ciudad de Méjico; grabamos en 2020 con el Pelado Cordera el feat “Figuras de Vapor” y nos fuimos con Nito Mestre a compartir una gira por distintas ciudades de Méjico.

¿Qué otros álbumes y videos musicales sacaste?

Luego de "Latinosofía Rock" sacamos un hermoso video con el Pelado Cordera de "Figuras de Vapor". En 2021 editamos el álbum Poética, y los videos de los temas "Oscuro Amor" y Pérdidas Vacías". Ya en 2022 se publicaron varios singles entre los más importantes "La Pelicana", "Espacio Verde" y "Poemicidio".

¿Cómo te autodescribirías?

Soy un cantautor, que pone el acento en la palabra poética, me considero un letrista fundamentalmente; por eso trabajar con los mejores músicos que además son amigos, es una doble satisfacción. Si bien también compongo muchas de las músicas de mis canciones, siempre me apoyo en mis amigos músicos para los arreglos y los distintos estilos dentro de la búsqueda musical. Vengo de la Trova y voy hacia un rock barrial, en donde se despierta la vida. Ahí trato de aportar un poco de poesía, desde un bajo perfil.

¿Qué te inspira?

Lo que emocione, lo que late, lo que lastima, lo que quema, lo que me transforma, la resonancia en el cuerpo de una palabra, de una imagen. Salir de la realidad, del mundo visible, de lo obvio, del idioma como cotidiano, que nombra a todas las cosas. Desaprender todo lo aprendido para estrenar una mirada nueva que no tenga que ver con el tiempo cronológico (línea de tiempo), sino con el tiempo como Aion lo que el instante transforma y abre con sentido de trascendencia. Una mística poética (poiesis, lo que se crea).

¿Cómo definirías tu estilo y el de la banda?

Actualmente la banda hace un rock cancionero, tratamos de proponer un mix entre las emociones y realidades de la gente, con ciertos conceptos filosóficos, pero que se puedan cantar. Que haya ritmo, melodía y versos.

¿Cómo está conformada la banda?

La banda tiene una formación base, con Manu Pineda en teclados, coros y producción musical, Sergio Boaglio en guitarras, Pablo Ielasi en bajo, Lucas Mansilla en batería y yo como cantante y autor. También suelen colaborar: Luis Scarpinelli en teclados, Maxi Abal en guitarra, Tute en batería y el Mono en bajo y stage. Y mi manager es Lucas Guimil, un gran compañero.

¿Qué están haciendo actualmente?

Estamos con muchos proyectos, el año pasado grabamos el single “Linda” en feat con Fran Lago de Cruzando el Charco y con esa banda compartimos varias giras por el norte y por el sur del país. También grabamos el single “Nos Jugamos un Pedazo“ con Meno Fernández de “ Los Rancheros“, todos los temas están en “Javierylatinosofía” (Spotify, Instagram, Facebook y YouTube) y la historia de la banda en la web www.latinosofia.com

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Este mes de abril de 2024 haremos el lanzamiento en las plataformas de música del tema “Seguimos Volviendo“ en simultáneo con su videoclip y que hicimos en feat con Beto de “Los Pérez García“. Hay una gira proyectada para junio en Mar del Plata y Tandil, para abrir el show del Pelado Cordera, gran estrella del rock. Y para el último trimestre del año estamos proyectando un concierto de Rock y Filosofía, una “Experience” con filósofos contextualizando canciones icónicas del Rock Nacional y Latinosofía tocando sus canciones + filo, en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Seguir transitando esta misión de crear canciones para aliviar el alma y un día no muy lejano llamarte y decirte "Te acordás de la nota que me hiciste? Bueno, lo hemos logrado".