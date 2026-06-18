Maná en River: cómo adquirir las entradas para el show

La fecha forma parte de Vivir Sin Aire Tour, una gira especial de estadios con la que la banda celebrará cuatro décadas de trayectoria recorriendo algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica (Ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires). Para el público argentino, este concierto tendrá un significado especial: será la única oportunidad de ver a MANÁ en vivo en el país durante 2026.

Vivir Sin Aire Tour recorrerá algunos de los estadios más importantes de Latinoamérica: el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre), el Estadio River Plate de Buenos Aires (10 de diciembre), culminando la gira en México, su casa, en el Estadio GNP Seguros (17 de diciembre).

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y un legado que ha trascendido generaciones y fronteras, la agrupación regresa al país nada menos que en el estadio más grande de Argentina, para celebrar 40 años de historia junto a su público.

Vivir Sin Aire Tour reunirá los himnos que han definido la carrera de MANÁ y marcado la historia del rock en español, en una producción de gran formato diseñada para conmemorar uno de los aniversarios más importantes de su trayectoria.