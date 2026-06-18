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El gesto que tuvieron los jugadores con Messi en el hotel en pleno drama familiar

En medio de una situación personal tan delicada como dolorosa, Lionel Messi contó cómo reaccionaron sus compañeros de la Selección Argentina y sorprendió al revelar la actitud que tuvieron con él.

18 jun 2026, 07:00
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El gesto que tuvieron los jugadores con Messi en el hotel en pleno drama familiar 

Desde que comenzó el Mundial 2026, todas las miradas volvieron a concentrarse en él. No podía ser de otra manera: Lionel Messi sigue siendo una de las máximas referencias del fútbol internacional y volvió a demostrarlo en el estreno de la Selección Argentina frente a Argelia.

El capitán argentino tuvo una actuación inolvidable y fue la gran figura de la victoria al convertir tres tantos de enorme calidad. Con esa extraordinaria producción, el rosarino alcanzó una marca histórica al igualar a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales.

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Sin embargo, más allá de los récords y de la celebración deportiva, hubo una imagen que generó un profundo impacto entre los fanáticos. Después de uno de sus goles, un potente remate cargado de precisión y efecto con su zurda, Messi no pudo contener la emoción y rompió en llanto dentro del campo de juego.

Aquella reacción rápidamente despertó interrogantes y conmovió tanto a los hinchas como a sus propios compañeros. Horas después, el propio futbolista explicó que esas lágrimas estuvieron relacionadas con una delicada situación familiar que atraviesa junto a su entorno más cercano.

Selección Argentina

Durante una entrevista con Juan Pablo Sorín para un medio mexicano, el astro argentino habló abiertamente sobre ese difícil presente familiar y dejó una confesión que emocionó a todos. “La verdad que (las lágrimas) por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil”, expresó con sinceridad.

En medio de esa carga emocional, Messi también destacó el respaldo que encontró dentro de la delegación argentina. El delantero aseguró que el acompañamiento de sus compañeros y de todo el grupo fue fundamental para sobrellevar estos días complejos.

“Se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos, que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz”, manifestó al referirse al vínculo que mantiene con el plantel y el cuerpo de trabajo de la Selección.

Más tarde, en otra entrevista, el campeón del mundo volvió a remarcar la importancia que tuvo el apoyo recibido por parte de la Scaloneta en este contexto tan sensible.

“Estoy agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, señaló el crack rosarino, dejando en claro el papel clave que desempeñó el grupo argentino mientras atraviesa este difícil momento personal.

messi scaloni

Qué dijo la mamá de Messi en medio del duro momento familiar

La conmovedora reacción de Lionel Messi luego de convertir uno de los tres goles en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 en Kansas no pasó inadvertida. Las lágrimas del capitán argentino recorrieron el mundo y despertaron una enorme repercusión, ya que detrás de esa escena cargada de emoción había una situación personal que atraviesa junto a sus seres queridos.

En una entrevista con Juan Pablo Sorín, el astro argentino explicó el motivo de su angustia y se sinceró sobre el difícil presente familiar que está viviendo. “La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil”, expresó con total honestidad.

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La emoción que rodea a la familia de Messi también quedó reflejada en un comentario que realizó Mariana Brey durante el programa de Ángel de Brito en Bondi Live. Todo surgió cuando un usuario quiso saber si habían tenido contacto con Celia Messi, la madre del futbolista.

Ante la respuesta negativa del conductor, la periodista contó que ella sí le había escrito. “Hablé yo ayer, sí le mandé un mensaje, porque estaba tan emocionada que le escribí”, reveló.

Luego, Brey compartió cómo fue el intercambio con Celia tras el partido. “Me contestó al toque, quedé sorpresa porque estaría ahí en la cancha. No, divina me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando”, relató. Además, aseguró que la familia estaba viviendo el momento con enorme felicidad y emoción.

messi y celia

     

 

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