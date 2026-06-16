Manu Dal Santo y Descemer Bueno presentan la versión oficial en cumbia de "Bailando"

Actualmente, la artista rosarina se encuentra en Miami trabajando para lo que será su próximo álbum, el cual contará con la presencia de prestigiosos artistas, productores y compositores de distintas nacionalidades consolidados a primer nivel mundial.

Manu Dal Santo conquistó el corazón de Miami a través de su presentación en los dos programas más importantes para la comunidad latina en Estados Unidos: “Despierta América” el programa más longevo en la historia de la Televisión abierta de habla hispana, con casi 3 décadas al aire, de la cadena Univisión y “Hoy día” el show central de la maana de Telemundo.

A su vez, asistió a otros programas, distintos canales de streaming y varios podcasts, donde pudo dar a conocer su música y su esencia. Descemer Bueno es uno de los artistas cubanos más exitosos de la música latina.

Ganador de 5 Latin Grammy y más de 10 nominaciones, Descemer compuso múltiples hits para Enrique Iglesias, Ricky Martin, Romeo Santos, Marc Anthony, Juan Luis Guerra y muchas de las mayores estrellas de la música latina.

Con esta nueva versión de “Bailando”, Manu Dal Santo refuerza su proyección internacional y anticipa una nueva etapa en su corta pero vertiginosa carrera, con nuevas colaboraciones que continuarán ampliando el alcance de su música hacia el resto del mundo.