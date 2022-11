Maximiliano Serral, el dueño del flamenco en Argentina presenta su nuevo show

-¿Cuál es tu formación académica?

A los 9 años comencé a estudiar piano con mi profesora de música del colegio primario y unos años después ingresé a la carrera de Piano en el Conservatorio de Música Julián Aguirre de Banfield.

-¿Cuándo te diste cuenta que esta era tu vocación?

Desde muy muy chico, donde los juegos con mi hermana eran armar un telón, un escenario y usar las luces de navidad para iluminar y darle color a ese escenario. En ese momento ya sentía el mismo nervio y adrenalina escénico que siento hoy.

-¿Cómo fueron tus inicios profesionales?

Digamos que estuvo ligado paralelamente a mi etapa de formación musical. A los 15 años participaba en el coro de la Asociación Amigos de la Zarzuela del Club Español de Buenos Aires cantando de manera profesional, luego a los 17 viajé a Alemania con el conservatorio, en un intercambio cultural. A los 20 años comencé a estudiar baile Flamenco. En poco tiempo hice mi primera temporada de verano en Mar del Plata, como Bailaor flamenco en un espectáculo que se llamó "Boda Gitana" con producción del Chino Carrerras. De ahí en más, hasta ahora no paré de trabajar.

-¿Cómo continuaste?

Continuando la pregunta anterior, bailé Flamenco durante 10 años y luego decidí despertar mi pasión por cantar y me metí de lleno en el cante flamenco y la Copla Española hasta la actualidad.

-¿Sabemos de tu amistad con Miguel Poveda y muchas figuras relevantes mundiales, cómo se dio esa amistad?

Asi es. La amistad con Miguel fue una casualidad, porque al momento que él vino a Buenos Aires y cantó en el Teatro Opera, por supuesto que fui a verlo, y por medio de una periodista que me vió de casualidad, me invitó a ir a los camarines y conocerlo. Allí me pude hacer una foto con él y me firmó el programa de mano. Y a los pocos días, yo estaba en el patio del Torquato Tasso, festejando el cumpleaños de una amiga, y de la nada salió Poveda al patio. (Él estaba escuchando el show de Tango en el salón). Y ahí nos acercamos a charlar y terminamos cantando juntos de sobremesa. Todo de manera muy natural y espontánea.

-¿Con quiénes trabajaste?

Tuve la suerte de trabajar con los mayores exponentes del mundo Flamenco y de la copla de España. Hice la gira por toda Argentina con Carmen Flores, bailando y tocando el piano. Luego ya cantando, con Carmen Ledesma, Pastora Galván, La Lupi, Manuel Liñan, Jesús Carmona, y mi gran amiga Esperanza Soria, que fue la que me ayudó mucho en España y me abrió las puertas de su casa para poder echar un poco de raíces en Andalucía y entender muy de cerca, lo que es el Flamenco.

-¿Cómo quiénes te gustaría trabajar que aún no lo hiciste?

De España me encantaría cantarle a Marco Flores. Un bailaor de Cádiz que soy muy fan y me parece un artista extraordinario.

Y de aquí de Argentina, soy un gran admirador de Nahuel Pennisi y de María Graña. Me encantaría cantar con ellos. Es un sueño por cumplir.

-¿Qué estás presentando en este momento?

Estoy presentando mi espectáculo musical, junto con dos grandes músicos guitarristas, Nicolás del Cid y Sebastián Espeche, que desde febrero de este año hemos recorrido varias salas de Buenos Aires y el próximo 3 de diciembre culminaremos el año en la Terraza del Teatro Picadero. Recorriendo el Flamenco más tradicional y fusionando estilos como el Tango, el Bolero y un flamenco más pop. Y por supuesto, sentarme en el Piano e interpretar las coplas más icónicas del género, como ser, "Te lo juro yo" u "Ojos verdes".

-¿Qué planes tenés a futuro?

Principalmente seguir cantando y hacer mis presentaciones. Ya tenemos confirmada la fecha de reapertura del Café La Humedad el 4 de febrero 2023. Espero el próximo año poder comenzar a grabar mi disco y volver a viajar a España para nutrirme y seguir aprendiendo.

-¿Cuáles son tus sueños?

Son muchos, algunos te fui contando, pero en orden de prioridades, poder llegar al corazón de la gente y hacerles conocer, o recordar, esa cultura que llegó con la inmigración y está aún vigente, cantar, bailar y llegar a grandes escenarios compartiendo arte y, algún día en un futuro cercano, recordar esta entrevista, llamarte y decirte "Te acordás? Bueno, lo he logrado".

Terraza Teatro Picadero

E. Santos Discepolo 1857 CABA

Sábado 3 de diciembre 21 hs

Entradas por Plateanet o boletería