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Miranda! estrenó el videoclip oficial de "Despierto Amándote"

“Despierto amándote” es la canción oficial de La Vuelta 26, la prestigiosa carrera ciclista. Y se estrena con un videoclip explosivo que incluye un recorrido por el Principado de Mónaco y un cameo especial del bicampeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso.

30 jun 2026, 09:00
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Miranda
Miranda

RTVE y La Vuelta, con la colaboración del Principado de Mónaco , revelaron la canción que será la cortina oficial de la próxima edición de la ronda española. ‘Despierto Amándote’ acompañará a deportistas y a la audiencia, desde la salida en Mónaco el 22 de agosto, hasta la última etapa en Granada el 13 de septiembre.

El pasado 21 de junio la RTVE presentó un adelanto del videoclip durante el partido de la selección de fútbol de España en el marco de la Copa del Mundo, lo que generó grandes repercusiones en las redes sociales.

La canción ya está disponible en plataformas y cuenta con un videoclip de estética cinematográfica donde Miranda! se transforma en protagonista de una historia de época ambientada en el Principado de Mónaco . Entre escenarios emblemáticos, vestuarios elegantes y una narrativa visual que evoca el glamour clásico europeo, el dúo recorre distintas postales del destino en clave de fantasía. El video incluye además un cameo especial del bicampeón mundial de Fórmula 1, el piloto español Fernando Alonso.

La canción llegó a la final del Benidorm Fest 2026 , donde logró la quinta posición: “Qué cápsula en el tiempo el Benidorm Fest, parece que fue ayer”, recordó Juliana Gattas. Ale Sergi se ha mostrado satisfecho con que el tema pueda gozar de una segunda vida: “Estamos contentos porque ya sonó en el festival, pero con esta oportunidad, mucha gente la va a conocer y otros la van a re-escuchar. Yo no me imagino pedaleando al ritmo, pero sí a ellos pedaleando con la música”.

Además, Miranda! el dúo más influyente del pop latinoamericano, realizará shows en España para el próximo noviembre y marca un nuevo hito en su proyección internacional que no deja de expandirse.

La gira tendrá presentaciones en Es Gremi de Palma de Mallorca, Palau Alameda de Valencia, Movistar Arena de Madrid, Sant Jordi Club de Barcelona y en Málaga, consolidando su crecimiento y el salto a venues de mayor capacidad.

GIRA ESPAÑA

7 de noviembre - Es Gremi, Palma de Mallorca

8 de noviembre - Palau Alameda, Valencia

11 de noviembre - Movistar Arena, Madrid

12 de noviembre - Sant Jordi Club, Barcelona

14 de noviembre - Málaga

Ese crecimiento no solo se refleja en el salto de recintos y en los shows que Miranda! anuncia en España, sino también en su música y en los cruces artísticos que viene construyendo en el territorio. En ese marco, recientemente el dúo argentino se unió al proyecto español bailamamá para presentar “Despierto Amándote” en Benidorm Fest 2026, una colaboración que rápidamente despertó el interés del público y recientemente participaron con Leire Martínez en “El ruido”.

     

 

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