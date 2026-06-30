Miranda! estrenó el videoclip oficial de "Despierto Amándote"

Además, Miranda! el dúo más influyente del pop latinoamericano, realizará shows en España para el próximo noviembre y marca un nuevo hito en su proyección internacional que no deja de expandirse.

La gira tendrá presentaciones en Es Gremi de Palma de Mallorca, Palau Alameda de Valencia, Movistar Arena de Madrid, Sant Jordi Club de Barcelona y en Málaga, consolidando su crecimiento y el salto a venues de mayor capacidad.

GIRA ESPAÑA

7 de noviembre - Es Gremi, Palma de Mallorca

8 de noviembre - Palau Alameda, Valencia

11 de noviembre - Movistar Arena, Madrid

12 de noviembre - Sant Jordi Club, Barcelona

14 de noviembre - Málaga

Ese crecimiento no solo se refleja en el salto de recintos y en los shows que Miranda! anuncia en España, sino también en su música y en los cruces artísticos que viene construyendo en el territorio. En ese marco, recientemente el dúo argentino se unió al proyecto español bailamamá para presentar “Despierto Amándote” en Benidorm Fest 2026, una colaboración que rápidamente despertó el interés del público y recientemente participaron con Leire Martínez en “El ruido”.