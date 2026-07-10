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Pablo Alborán estrena "Tiempos bonitos"

Pablo Alborán estrena “Tiempos bonitos”, una nueva canción inédita que llega tras el lanzamiento de “Algo de mí” el pasado mes de febrero y mientras el artista continúa recorriendo escenarios de todo el mundo con su Global Tour KM0.

10 jul 2026, 10:00
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Pablo Alborán
Pablo Alborán

Producida por Pablo Alborán y Toni Anzis, “Tiempos bonitos” combina una energía más bailable y un ritmo que se mueve entre lo afro y lo latino con una letra cargada de recuerdos y sentimientos. “Tiempos bonitos” muestra una nueva faceta de Pablo Alborán sin perder la

sensibilidad y la emoción que siempre han definido su forma de escribir. La canción habla de

una relación pasada que no consiguió entenderse, de esos vínculos que llegan en el momento equivocado y de recuerdos que, entre noches de locura y fotos que guardan lo vivido, siguen teniendo un lugar especial. Una mirada nostálgica a algo que no pudo ser, pero que terminó convirtiéndose en tiempos bonitos.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado íntegramente en directo en el

Movistar Arena de Madrid durante los conciertos que Pablo Alborán ofreció el pasado mes de mayo. Las imágenes capturan la energía del escenario y la conexión del artista con su público en dos noches especialmente significativas dentro de su Global Tour KM0.

Después de haber dejado asomar el tema en algunos conciertos de la gira, “Tiempos bonitos” llega ahora a plataformas como una nueva pieza dentro de un año especialmente intenso para Pablo Alborán: nuevos singles en paralelo a su Global Tour KM0, que ya ha llevado al artista por Latinoamérica y España, sumando varias noches con entradas agotadas y una conexión especial con el público en cada parada.

Una gira que continúa creciendo fecha a fecha y que recorrerá numerosas ciudades españolas este verano antes de retomar su recorrido internacional por Centroamérica, México y Puerto Rico.

     

 

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