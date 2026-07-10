Pablo Alborán estrena "Tiempos bonitos"

Movistar Arena de Madrid durante los conciertos que Pablo Alborán ofreció el pasado mes de mayo. Las imágenes capturan la energía del escenario y la conexión del artista con su público en dos noches especialmente significativas dentro de su Global Tour KM0.

Después de haber dejado asomar el tema en algunos conciertos de la gira, “Tiempos bonitos” llega ahora a plataformas como una nueva pieza dentro de un año especialmente intenso para Pablo Alborán: nuevos singles en paralelo a su Global Tour KM0, que ya ha llevado al artista por Latinoamérica y España, sumando varias noches con entradas agotadas y una conexión especial con el público en cada parada.

Una gira que continúa creciendo fecha a fecha y que recorrerá numerosas ciudades españolas este verano antes de retomar su recorrido internacional por Centroamérica, México y Puerto Rico.