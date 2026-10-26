Palito Ortega anuncia La Noche del Rey, un show histórico para el 2027

Ícono indiscutido de la cultura popular argentina, Palito Ortega construyó una trayectoria extraordinaria que trascendió generaciones, fronteras y formatos. Sus canciones acompañaron historias de vida, sus películas forman parte del imaginario colectivo y su figura conserva una cercanía única con el público. Hoy, con la misma pasión que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más queridos del país, se prepara para abrir un nuevo capítulo de esa historia.

La Noche del Rey será mucho más que un concierto, será una celebración de su recorrido, de su presente y de todo lo que todavía tiene por compartir. Una noche legendaria, emotiva y particular, pensada para reencontrarse con las canciones de siempre y descubrir lo nuevo de un artista que sigue haciendo historia.