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Palito Ortega anuncia La Noche del Rey, un show histórico para el 2027

Con una trayectoria que forma parte de la historia grande de la música popular argentina, Palito se prepara para protagonizar uno de los shows más importantes de su carrera de las últimas décadas.

26 oct 2026, 08:00
-Palito Ortega-
-Palito Ortega-

Palito Ortega anuncia La Noche del Rey, un espectáculo único e irrepetible que tendrá lugar el sábado 3 de abril de 2027 en el Movistar Arena.

Con una trayectoria que forma parte de la historia grande de la música popular argentina, Palito se prepara para protagonizar uno de los shows más importantes de su carrera de las últimas décadas. La Noche del Rey será una celebración de su legado, un recorrido por las canciones que marcaron generaciones y una mirada hacia el presente de un artista que continúa creando y renovándose sin perder su esencia.

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El espectáculo propone un encuentro a la altura de uno de los escenarios más importantes del país, con una puesta especialmente pensada para el Movistar Arena y un repertorio que recorrerá las distintas etapas de su historia musical. Desde los clásicos que se convirtieron en parte de la memoria colectiva hasta las nuevas canciones que formarán parte de su próximo álbum, Palito invitará al público a vivir una noche cargada de emoción, recuerdos y sorpresas.

El show también será una oportunidad para descubrir su nueva etapa artística. El primer adelanto de su próximo disco fue "La Marcha del Amor", una canción que anticipa parte de lo que vendrá y que demuestra que, después de más de seis décadas de carrera, Palito sigue teniendo nuevas historias para contar a través de la música.

Ícono indiscutido de la cultura popular argentina, Palito Ortega construyó una trayectoria extraordinaria que trascendió generaciones, fronteras y formatos. Sus canciones acompañaron historias de vida, sus películas forman parte del imaginario colectivo y su figura conserva una cercanía única con el público. Hoy, con la misma pasión que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más queridos del país, se prepara para abrir un nuevo capítulo de esa historia.

La Noche del Rey será mucho más que un concierto, será una celebración de su recorrido, de su presente y de todo lo que todavía tiene por compartir. Una noche legendaria, emotiva y particular, pensada para reencontrarse con las canciones de siempre y descubrir lo nuevo de un artista que sigue haciendo historia.

     

 

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