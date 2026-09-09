Ronnie Wood llega a Rosario: cuándo y dónde será el show

SU VÍNCULO ESPECIAL CON ARGENTINA

Ronnie Wood se prepara para un nuevo tour, que contará con shows por Europa y después cruzará el Atlántico para presentarse en Latinoamérica con “Ronnie Wood & His Ammo Band”.

Este recorrido por su biografía musical llegará, justamente, a uno de los públicos que mejor conoce esa historia. Los Rolling Stones tienen una relación muy especial con Argentina: las cuatro veces que se presentaron en el país —1995, 1998, 2006 y 2016— sus shows fueron acontecimientos masivos con más de 900 mil espectadores y todo el país movilizado con la épica propia de esta conexión excepcional.

Wood se refirió al lazo inquebrantable de la banda con quienes los siguen desde acá. Durante el “Hackney Diamonds Tour” usó sus redes para saludar en inglés y en castellano a los argentinos que cruzaron el continente para verlos en los shows estadounidenses: "Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds tour por Norteamérica".

Ahora ese vínculo sumará un nuevo capítulo: la presentación de Wood en Rosario será para muchos fanáticos la oportunidad de conectar de un modo distintoy más íntimo con uno de los músicos más importantes de la historia del rock. El 8 de noviembre, Metropolitano se convertirá en un templo para los fanáticos que lleguen a Rosario: una noche para celebrar 60 años de rock and roll compartido entre Rolling Stone, Ronnie Wood y un público que siempre lo espera.