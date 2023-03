Nacho le lastimó el ojo a Julieta Poggio y ella hizo un tremendo escándalo en Gran Hermano 2022

Con el lógico ardor, producto del alcohol del perfume, Poggio rompió en llanto mientras se tomó su ojo derecho y no dudó en lanzarle una catarata de insultos, mientras que el rubio no entendía lo que pasaba.

"¡Ay, Nacho, sos un pelotudo!" gritó Juli al tiempo que Nacho preguntaba desconcertado qué era lo que pasaba. "Me entró el perfume en el ojo" explicó molesta mientras se abanicaba sin parar. Fue entonces cuando Castañares la llevó para que lave el ojo con agua.

Segundos después, los dos ya en el baño, mientras Poggio enjuagaba el ojo afectado se volvió a quejar visiblemente molesta: "No lo puedo abrir. Y estaba toda maquillada... Sos un pelotudo" repitió, al tiempo que Nacho se disculpó explicándole que "Fue sin querer" mientras la abrazó en señal de disculpas y le ofreció volver a maquillarla.

Gran Hermano 2022: el emotivo reencuentro de Nacho con su "segundo papá" y su abuela materna

Este martes, Nacho Castañares recibió la visita de Jésus, la ex pareja de su papá, a quien siempre consideró como "un segundo papá", y su abuela materna, Tesi, en la casa de Gran Hermano 2022.

El joven de Almagro primero vio a su abuela. De inmediato, el muchacho se fundió en un abrazo con ella y no pudo contener las lágrimas. "Te amo y te extraño un montón. Soy conocida por todo lo que vos decís de mí. Estoy acá con vos para darte fuerza, amor, ánimo y todo lo que vos necesitás", le dijo Tesi a su nieto.

Después de unos minutos, Jesús -que estaba escondido en el escobero- sorprendió a Nacho. Otra vez, el participante se dejó llevar por la emoción y el desconcierto.

"Estaba en Madrid cuando me convocaron. Tuve que viajar a Miami y de ahí venir para acá. Hace tres días que no duermo, pero estoy acá por vos", fueron las palabras de la ex pareja de Rodolfo Castañares para el joven.

"Es una locura. No me lo esperaba!", resumió Nacho, que no podía hablar de la inmensa emoción que le generó la visita de sus seres queridos.