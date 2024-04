Narda Lepes cuestionó fuerte a Javier Milei y explicó por qué no le cocinaría

javier-mileijpeg.webp

Y argumentó: “Parecería ser que tienen un plan, pero no logro entenderlo o sí y no tengo ganas de decirlo. No sé. Me parece que si hay que decir algo, tiene que ser en un momento que sirva y no para alimentar trolls. Si pataleás, lo único que hacés es darles de comer. Hay que patalear en las elecciones del año que viene”.

El conductor del ciclo quiso saber si estaría dispuesta a cocinarle Javier Milei y ella fue tajante en su respuesta: “No, ya dijo varias veces que toma gaseosa y la comida no le importa".

“Yo le cociné a otros y trabajé para algunos que no me caen bien, los presidentes y no importa, es lo que te toca. Pero si lo tengo que elegir, no. Él ya dijo que no le gusta comer”, finalizó Narda Lepes.

narda lepes 2.jpg

Narda Lepes detalló los excéntricos pedidos que le hicieron los cantantes más famosos

Narda Lepes estuvo invitada al programa Noche al Dente, América Tv, y contó los extravagantes pedidos que le hicieron los cantantes más famosos con los cuales trabajó.

La cocinera trabajó en el catering de conciertos de grandes estrellas internacionales como Madonna, Red Hot Chili Peppers, Ricky Martín, Madonna y Aerosmith, entre otros artistas de renombre internacional.

"Robbie Williams, Ricky Martin y Chayanne fueron los más amorosos", destacó la cocinera en charla con Fer Dente. Y contó sobre la mecánica de trabajo: "En general mandan un rider y haces lo que piden".

“Jennifer López raro, pidió todo el camarín todo blanco. Entonces vas viendo que los platos tienen que ser blanco, los cubiertos tienen que ser blancos. ¿De dónde mierda sacamos cubiertos blancos?”, señaló Narda Lepes.

Luego contó que Ozzy Osbourne no quería nada de color verde en el camarín: “Él quería cada día un pollo entero al horno con todo, con el cuello, todo cocido".

narda lepes 1.jpg

“Aerosmith pedía algo que no entendíamos qué era y encima decía ‘esto es muy importante’ con muchos carteles”, relató la cocinera. “Pedía una heladera con unas bolsas con cierre con una cantidad de hielo, era una medida específica de la bolsa y la quería justo al lado del escenario para irse”, detalló la cocinera.

“Entonces yo pedía que me expliquen para qué es así puedo buscar reemplazos para lo que me piden porque esa medida de bolsa no tengo. La heladera ¿se la llevan? ¿Te la tengo que cobrar o las vas a dejar?”, continuó Narda Lepes.

“Steven Tayler baila mucho. Entonces cuando se bajó del escenario, se subió a la limusina, se sacó las botas y metió en cada ziploc un pie. Hasta que no lo vimos no nos fuimos”, detalló ante la atenta mirada del conductor.

Y sobre Madonna recordó: “En el estadio comía arándanos, un té, zanahorias baby y deja de contar”. "Lo que sí puedo decir es que todos los días ensayaba en show completo, no un poquito, completo, las dos horas y media de show”.

“Nos tomaban la temperatura del agua con la que lavábamos los platos. No se podía enfermar nadie, nos decían ‘esto no es un show de rock, esto es un Broadway show and tour, del primero al último son importantes, nadie se puede intoxicar’”, concluyó la cocinera.