Natalie Pérez fue terminante sobre las presiones estéticas en los medios tras la muerte de Silvina Luna

"Bueno, siempre tuve que lidiar con esta situación. También tengo una buena personalidad que hace que intente que no me importen tanto las cosas. Pero bueno, obviamente, hoy cuando me puse una musculosa dije: 'Ay, se me van a ver los brazos'. O el rollito este que no me gusta. Mi mamá me dice: 'Todas las mujeres tienen el rollito este de acá'. Es lo más normal. Un poco es eso", reaccionó Natalie completamente sincera.

Al tiempo que agregó: "Para mí la perfección no existe y siempre pienso que la belleza es de verdad la personalidad, la energía, los valores. Uno puede ser re hegemónico y re hermoso. Y ser un feo de personalidad. Siempre traté de obviar esas cosas. A veces sí pienso: 'Uy, voy a mostrar la panza. Yo nunca muestro la panza. Me incomoda'. Los rollitos, la papada y uno después dice 'bueno, ya está'. Esto es lo que soy. También la tele no es la verdad. Las luces te hacen menos arrugas y las fotos de las revistas siempre están retocadas".

Además, sobre las actuales presiones que sufren las mujeres, la cantante admitió "En Instagram siempre usamos filtros. Yo igual siempre trato de mostrarme (natural). No tengo pestañas postizas, no me pinto las uñas... Trato de no hacerme cosas y digo: 'Esto es lo que soy'. Antes las mujeres vivían sin necesidad de hacerse tantas cosas estéticas".

En una visita anterior de Natalie Pérez a Noche al Dente, América Tv, en mayo pasado, la cantante se refirió a las diferencias que tuvo hace varios años con Lali Espósito cuando compartían elenco en la ficción Esperanza Mía, El Trece.

Natalie trabajó con Lali en la novela en 2015 y en ese entonces pasaron por algún cortocircuito que se conoció en los medios. Fer Dente le consultó a la cantante por esto y ella destacó el trabajo de su colega, destacando su gran presente y cómo es como artista.

"Lejos de llevarme mal con Lali. Primero que admiro todo su trabajo, lo que ha hecho todos estos años, cómo ha crecido y cómo se renueva todo el tiempo. Hace cosas nuevas y la rompe", explicó Natalie Pérez.

Y recordó sobre esos roces laborales que tuvieron: "En ese momento habremos tenido algo, ya ni me acuerdo qué fue lo que pasó, pero estaba de novia con ese muchacho (con la imagen de Mariano Martínez en la pantalla) y a veces las chicas, las parejas, cuando te ponés en relaciones...".

"Yo me divierto con ella (Lali). La veía en La Voz y me encantaba. Ella es espectacular y lamento que haya habido un malentendido", cerró Natalie, dejando atrás aquellas diferencias que tuvieron y sin rencor alguno.