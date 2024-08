Nico Occhiato contó la verdad detrás del supuesto affaire con Graciela Alfano

"¿Cómo sobreviviste a Graciela Alfano?", comenzó preguntando Ángel. "Aprendí mucho con Graciela. Muy humilde y muy buena onda conmigo. Me acuerdo de que me llamaba post programa y me tenía una hora diciéndome cosas", aseguró el dueño de Luzu Tv.

Fue entonces, que el periodista mencionó el supuesto romance y fue directo al hueso para que Occhiato cuente la verdad. "Apareció en LAM diciendo que en un camarín...¿te acordás?", preguntó.

"Eso es mentira", sentenció el invitado. Sin embargo, luego confesó que si fueses verdad, tampoco lo revelaría. "Al principio me enojaba pero ahora entiendo todo el juego, lo consumo y me divierte", aclaró finalmente acerca de este tipo de rumores.

Embed

El costoso regalo que Nico Occhiato le hizo a Flor Jazmín en su cumpleaños

La bailarina e influencer Flor Jazmín Peña cumplió 30 años este fin de semana y Nicolás Occhiato sorprendió al contar en el programa de streaming de Ángel de Brito en Bondi el costoso regalo que le dio por la fecha especial.

"Desde que te conocí empezaron a pasar cosas increíbles en nuestras vidas, siempre siendo equipo juntos, después nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas", le dedicó Nico a Flor por su cumpleaños.

Este lunes, durante la charla con Ángel, el periodista le consultó: "¿Qué le regalaste? Además de la dedicatoria....Decime el objeto".

"Es algo que sabía que ella quería, lo que tuve que traer de afuera, la Dyson", reveló Nico en referencia al moderno y lujoso aparato multiestilizador para secar, rizar, dar forma y alisar el cabello con distintos cabezales.

Acto seguido, contó cómo planeó todo y aseguró: "Averigüé, hablé con el peluquero de ella, con Maru, y casi me mando una cagada. Casi la compró yo, y después era otra así que menos mal que pregunté porque zafé".