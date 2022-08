Nicole Neumann enfrentó los rumores de celos de Soledad Solaro por Manu Urcera

image.png

Al viaje también habían ido Nicole Neumann con sus tres hijas pero no la habría pasado tan bien como esperaba. “Este fin de semana se encontraron en San Juan. Él se encontró con la ex, y la actual de él, no se le despega”, aseguró Mariana Brey en el programa.

“Nicole está muerta de celos. Esto de Urcera con Sole Solaro fue en 2015. Muy poca gente sabe que Solaro es la ex. Ella trabaja en el mundo del automovilismo y se encontraron”, agregó la periodista y dio a entender que Nicole estaba incómoda y celosa por el encuentro.

Cuál fue la reacción de Nicole Neumann ante el rumor de celos de Soledad Solaro

Horas después de que se diera la información en tevé de los supuestos celos que habría tenido de Soledad Solaro, Nicole Neumann respondió a esto con una videollamada que le hizo directamente a su colega mientras estaba en su auto.

"Risas y más risas con Soledad Solaro", indicó la modelo en sus historias de Instagram. A lo que su colega respondió con humor ante el rumor de celos y dejando en claro que está todo bien entre las dos: "Jajaja te amo jaja".