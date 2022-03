Nicole Neumann reveló si llevará a sus hijas a conocer al bebé de Mica Viciconte

Con esta frase, Neumann dejó en claro que ella no irá a la clínica y que visitará a Mica Viciconte y Fabián Cubero el día del nacimiento de Luca. Pero, algo no menor en la puja de esta ex pareja es que si dejará que las tres niñas vayan a conocer a su hermanito cuando su papá lo proponga.

image.png Nicole Neumann piensa qué hacer el día que nazaca Luca, el hijo de Cubero y Viciconte.

El inesperado reclamo de la suegra de Nicole Neumann a la modelo

Tras un año juntos, Nicole Neumann sueña con volver a ser madre junto a su novio José Manuel Urcera. Se supo que la modelo de 41 años y su pareja visitaron centros de fertilidad en Estados Unidos y se cree que en su último viaje a Europa también.

Pero, sin novedades aún de la llegada de un bebé, la que le puso presión a la rubia fue Cecilia, la mamá del corredor de TC. La señora aseguró que espera que la pareja le de un nieto: "¿Sí me gustaría tener un nieto? Claro que sí, ya tengo un nieto y me gustaría que llegue otro”, dijo.

Además, contó cómo es la relación con la modelo: "Las carreras son lindas, pero una como madre se queda más tranquila cuando se termina sin complicaciones", explicó Cecilia.

Nicole también contó que sus tres hijas, la tres niñas que tiene con Fabián Cubero, también le pidieron un hermanito y se lo reclamaron aún más con el embarazo de Mica Viciconte, la mujer del ex futbolista.