Nueva embestida judicial de Luciana Salazar contra Martín Redrado

Martín Redrado Martín Redrado acompañó a Luciana Salazar en el proceso de subrogación de vientre con el que gestó a Matilda, hace 5 años atrás.

Es por eso que este jueves 29 de diciembre Luciana Salazar contó desde sus redes sociales que logró un nuevo embargo judicial contra Martín Redrado por el mismo tema .

"Un nuevo respaldo de la Justicia sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria. Martin Redrado nuevamente embargado. La justicia ya se dio cuenta, ahora faltás vos" le avisó picante a su ex desde Twitter, aunque sin nombrarlo ni arrobarlo, junto a dos de las hojas del fallo judicial aprobado este 28 de diciembre y sí arrobando al Jefe del Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta junto al hashtag #protegelosderechosdelniño.

TW Luciana Salazar nuevo embargo a MArtín Redrado.jpeg

Luciana Salazar disparó duro sobre el casamiento de Martín Redrado

Después de acusar sin fundamentos a Martín Redrado de censurarla en algunos medios, Luciana Salazar volvió a apuntar contra su ex y disparó durísima sobre su reciente casamiento con Lulú Sanguinetti en una comunicación telefónica con Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa que conduce Carmen Barbieri junto a Pampito y Estefi Berardi.

Así, consultada primero por la actual situación legal entre ellos por el acuerdo sobre la cuota de alimentos para la pequeña Matilda que la rubia asegura que existe, Barbieri, más directa que nunca, le preguntó a Luciana "¿Qué sentís vos por él?". Pero la respuesta fue tajante: "Nada, rechazo absoluto. Te diría que hasta asco. Nunca en mi vida pensé que se iba a meter con mi hija. Ese era el límite. Creí que Matilda era intocable para él. Pero cruzó esa línea".

Luciana-Salazar-Martin-Redrado.jpg

Perlo lejos de dejar el tema ahí, Carmen Barbieri fue por más e insistió esta vez sobre el reciente casamiento del economista con su actual pareja: "¿Qué sentiste al ver su casamiento? Ese tremendo casamiento".

"Nada, nada. Yo me río. Yo sé toda la historia... Su mejor amigo, que estuvo el día que Martín firmó el último acuerdo (conmigo), me dijo 'él está re enamorado de vos, por todo lo que firmó'. De hecho, creo que ese mejor amigo no estuvo en su casamiento", disparó Luciana Salazar con su habitual vehemencia para luego concluir: "Pero no quiero opinar de su casamiento".