Oriana Sabatini reveló cuál es el problema de salud que puso su vida en jaque

Oriana mencionó que logró recuperarse con psicofármacos, aunque lo que más le sirvió fue hacer terapia. “Te lo regula, pero tenés que hacer un laburo terapéutico para tener mejores herramientas. La medicación no es que hace que no te vuelvan esos pensamientos nunca más en la vida, por ahí les baja un poquito el volumen”, detalló.

La mujer de Paulo Dybala explicó que ella recomienda siempre ir primero a un psicólogo antes que empezar un tratamiento con medicación. “No le recomiendo a todo el mundo que entre en la medicación porque me pasó mil veces de querer dejarla, de que sea un quilombo y desmotivarme porque cuando la dejaba me sentía peor, pero si lo necesitan que recurran a eso cuando de verdad las cosas se hacen insoportables, siempre con un médico y tratarse, aparte de un psiquiatra, con un psicólogo”, consideró.

Al finalizar, Oriana advirtió que a ella le resultaba complicado hablar de sus emociones con personas de su entorno íntimo. “Creo que es mucho más fácil contárselo a gente que no es cercana a vos que contárselo a gente cercana porque hablar de la depresión con personas que te quieren es muy difícil porque yo no quiero que tengan miedo, que se sientan responsables, que sientan que tienen que cambiar algo o que tiene que ver con ellos, es re difícil”, describió.

Embed

La angustia de Oriana Sabatini al hablar de la ausencia de su tía Gaby en su boda: "Es triste"

El 20 de julio de este año Oriana Sabatini tuvo una boda soñada junto a Paulo Dybala pero la ausencia de su tía Gaby empañó la gran noche. Después de algunos meses, la cantante habló por primera vez en LAM (América) acerca de esta polémica interna familiar.

“Algo que me gustaría aclarar es que lo escuché a Ángel decir que no le había mandado invitación a mi tía. El siempre da buena información pero se equivocó, y de hecho estuve muy cerquita de mandar las capturas de pantalla para mostrarle porque no tengo ningún problema con mi tía”, explicó.

En tanto, remarcó: “Si le mandé la invitación, y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo”.

“Obviamente estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso”, confesó.

oriana sabatini paulo dybala.jpg

Sin embargo, reflexionó: “Cada uno con lo suyo, a mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no queres estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar estuvieron y los que no, no”.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Cuando tenga ganas de hablar voy a estar acá siempre", agregó.

Por último, aseguró que toda su familia se encontraba angustiada por la situación y negó estar al tanto de los motivos que llevaron a la tenista a tomar esta decisión. "Me encantaría que me lo expliquen, si no hay ganas no pasa nada, pero no lo sé”, sostuvo.