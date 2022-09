Benjamín Vicuña tomó una fuerte medida con Eli Sulichín tras la separación, pero luego se arrepintió

Entonces, el actor decidió terminar con su pasado y comenzar de nuevo. Para eso, tomó la decisión de borrar de entre sus seguidores a Sulichin. "Benjamín hoy dejó de seguir a Eli, hasta ayer la seguía", contó Estefi Berardi. Sin embargo, la columnista aseguró que tras dar la noticia, el actor volvió a seguir a su ex, para no dar la nota aunque ya era tarde.

La rubia ya no es parte de sus contactos del actor y esto hace entender que no existirá la posibilidad que haya un encuentro entre ambos y una posible reconciliación.

¿Los motivos? Al parecer, según contó Karina Iavícoli había comentado en Socios del Espectáculo, la empresaria, quien es diez años menor que el actor, no se habría adaptado a la vida familiar con cinco hijos del chileno.

vicu.jpg

Benjamín Vicuña habló del décimo aniversario de la muerte de Blanca, y su decisión de dedicarle un libro

Benjamín Vicuña está pasando por una de las peores semanas de su vida. Tras una dura batalla, falleció su padre Juan Pablo Vicuña Parot, y este jueves 8 de septiembre se cumplieron diez años de la muerte de su hija Blanca. El actor regresó de Chile, fue al teatro donde presenta El método Grönholm, y habló en exclusiva con LAM (América TV).

“Es un día muy especial porque también es el aniversario de mi hija. Lo mejor es subirse al escenario. Me gusta, me hace volar y es un homenaje para las personas que uno quiere”, dijo el ex marido de Pampita.

Sobre la despedida de su padre, aseguró que "fue algo bonito. Un momento difícil de transitar y uno lo entiende y lo sabe. Lo pudimos transitar en familia, bien, con mis hermanos, como corresponde”.

El ex de La China Suárez dio detalles exclusivos del libro que escribirá en honor a su hija. “Cerré un ciclo, si se puede decir de una manera. Son 10 años, pasaron volando”, dijo y agregó "de alguna manera encontré en estas publicaciones un feedback, un encuentro con personas que lo vivieron, que lo están viviendo y que no encuentran consuelo”.

“El libro tiene que ver con una compañía, una especie de referencia de algo tan doloroso que cuesta ponerle palabra. Es algo que me inspira, que me llena y por supuesto que se lo voy a regalar a mis hijos también”, cerró Vicuña.