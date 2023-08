Paula Chaves y Pedro Alfonso sorprendieron a su hija Olivia en el día de su cumpleaños

Embed

Desde su cuenta de Instagram, Pedro compartió un emotivo video con imágenes de su hija de pequeña y del festejo familiar por sus diez añitos con la canción de fondo Hasta el final de David Bisbal.

"Oli felices 10 años! Te amamos", reflejó en su posteo Alfonso. Por su parte, Paula Chaves comentó desde sus historias: "Feliz vida mi amor te amo con todo mi alma".

Desde sus cuentas en las redes sociales tanto Paula como Pedro reflejaron su emoción por el nuevo año de vida de su hija mayor. Hermoso momento.

Ximena Capristo dio nuevos y tremendos detalles de la distancia con Paula Chaves y Pedro Alfonso

Ximena Capristo habló el martes en LAM, América TV, sobre las diferencias que tuvieron Gustavo Conti y Pedro Alfonso cuando compartieron elenco de teatro en Abracadabra en el 2017 y a qué se debió la distancia entre ellos.

La panelista dio nuevos y picantes detalles del quiebre de la relación con Paula Chaves y Pedro Alfonso. “Es incómodo que cada vez que me ves, me digas ‘che, ¿estás peleada con Paula?’. Yo no es que me pelee con ella, ellos se pelearon con nosotros. Esa es la diferencia”, reconoció Capristo.

“Empezaron a pasar cosas que no entendíamos por qué. Cosas raras. Gus no entendía por qué no le hablaba. Ni le dirigía la palabra en el escenario”, aseguró Ximena.

“Pedro no le hablaba a ninguna persona de la compañía, tenía mala onda con todo el elenco”, agregó picante la panelista, mientras Nazarena Vélez contó su experiencia trabajando con Alfonso y salió en su defensa, destacando lo buena persona que es.

"No me gustó y lo expuse ayer. Ellos (Paula y Pedro) se fueron alejando, que no está mal eh, ojo", insistió Capristo.

Y remarcó: “Yo a Gustavo lo acompaño en todas. Muchas veces, mucha gente no es mi amiga, pero les hago de comer, los atiendo. En este caso, él lo quiere mucho a Pedro y tal vez yo no tenía muchas cosas en común con Paula”.