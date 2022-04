Pepe Cibrián anunció que se casará con su nuevo novio: "Será en..."

El prestigioso artista junto a su nueva pareja, visitaron a Susana Roccasalvo en su programa Implacables y anunció su casamiento. Y adelantó muchos detalles: será el 24 de junio en Escobar. Y por supuesto, habrá fiesta. Además ya están planificando la luna de miel.

"Nos conocimos por Tinder y fue muy loco porque desde el primer día que nos contactamos hablamos por videollamada. Fue una semana continua que tuvimos muchas charlas profundas, de varias horas, en donde nos contamos cosas nuestras vidas. Fue una conexión instantánea la que tuvimos. A la semana ya nos conocimos personalmente y empezamos planes de vivir juntos y compartir cosas", comentó Nahuel en su presentación en sociedad. "Mejor rápido, sobre todo a mi edad", agregó Pepito con humor.

Cibrian volverá a dar el sí por tercera vez. A comienzos de la década de 1970, estuvo casado por un breve período con la actriz y cantante Ana María Cores, de quien se divorció más tarde. Y muchos años después, el artista que tuvo una activa militancia a favor de la sanción del matrimonio igualitario, (participando de los debates en el Congreso y hasta se presentó en el recinto para lleer un fragmento de la obra teatral de su autoría: Marica), se casó en segundas nupcias con Santiago Zenobi. Y ahora lo hará una vez mas.

Por lo pronto, el director teatral, que en el mes de mayo celebra 74 años de vida, no descansa un segundo y se encuentra planificando todos los detalles para que sea un momento único e inolvidable.

Pepé Cibrián sorprendió a todos hace unas semanas al contar en su cuenta de Instagram que estaba otra vez de novio.

Sentados y abrazados en el sillón del living de la casa de Pepe, el director teatral compartió la foto junto al apuesto Nahuel Nicolás Lodi y comentó: "Todo llega a su tiempo... A veces". De acuerdo al perfil del joven, Nahuel vive en Buenos Aires, toca el piano, le gusta viajar y la playa.

Primicias Ya habló a través del clásico Live de Instagram y allí el artista brindó detalles de cómo lo conoció y de la diferencia de edad que se tienen.

"Creo que cuando uno se encuentra con alguien, es la primera vez, siempre es la primera vez, porque si no, no hay magia. En este caso, habernos encontrado por primera vez, entonces, a mi edad, donde yo creo muchísimo en el vínculo, es fundamental, crecer, apoyar, la compañía, la ternura, el cuidarse, creo que en este caso estoy convencido que es una persona que nos conocemos muy bien, nos hacemos muy bien y ojalá sea para siempre. Ese para siempre nunca se sabe, puede ser días, horas, minutos, toda una vida, pero hay que tratar de vivirla hoy y hoy la estamos viviendo con mucha alegría", dijo Pepe Cibrián en charla con Juan Pablo Godino, encargado de los Live de nuestra marca.

novio de pepe cibrian.jpg

Pepe contó que su pareja tiene dos hijos y que "nuestra intención es formar esa familia y compartirla". "Nos conocimos por Tinder que es una plataforma de la que siempre hablo en los programas. Siempre digo que la gente no cree que soy yo. En este caso creyó y nos comunicamos enseguida, hicimos videollamadas, eran horas todos los días hablando, lo que le pasa a mucha gente que se conoció a través de Tinder. Es un buen medio porque te puede ir mal o bien, como en la vida", enfatizó.

"Él es un empresario muy joven, no tiene nada que ver con la profesión. Le gusta mucho al teatro, hoy y ayer fuimos al ensayo de Drácula. Él tiene su vida y yo la mía. Nos encontramos en esos momentos del día donde compartimos las vivencias. No hace falta hablar mucho, hace falta hablar bien y estamos hablando bien", reconoció Pepe Cibrián.

Sobre la diferencia de edad, Pepe sostuvo: "No nos importa. Ni a él ni a mí, pero como los dos tenemos un pensamiento en común no nos influye la edad. Lo que dura, dura. Me parece que hago lo que me da la gana en la vida y por eso decidí contarlo. Estoy feliz de publicarlo. Yo he recibido cantidad de bellos comentarios. Me causa orgullo".