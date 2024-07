Picante teoría de Yanina Latorre sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi que involucra a la China Suárez y L-Gante

Desde su programa radial por El Observador, la panelista lanzó una audaz teoría sobre los cortocircuitos entre la mediática y su esposo y que mete también a la actriz y al cantante de cumbia 420.

"Están alimentando un quilombo entre Wanda, la China, L-Gante e Icardi. En este momento no hay pedido de divorcio (de Wanda a Icardi), eso es mentira. Puede ser una pelea o que no, yo creo que ella se envalentona cuando está acá en Buenos Aires y cada vez que vienen de vacaciones y él tiene que volverse a Turquía", comenzó la panelista.

"Ella cuando está acá en Argentina quiere ir al boliche y chapar un rato con L-Gante. No se puede estar casada, vivir en Turquía, ser millonaria, ser botinera, ser madre, amante de L-Gante y ser cantante", siguió Yanina Latorre filosa.

"Y ahora que L-Gante grabó el tema con la China Suárez está enloquecida. Viste que él le pidió perdón en una historia, Wanda agarra y le contestó ‘cuando la obsesión...’. Dónde terminan todo lo que hacen L-Gante, la China y Wanda? En la pi.. de Icardi amor, ¿ok? Parece que no se le paró, se sentía mal y tomó un Qura Plus, que es todo mentira. ¿Te acordás que dicen que no se la pudo empomar?", lanzó sin rodeos.

Y finalizó su contundente análisis del tema: "Después la China cuando la nombras o hablas de ella, te llama, te pide que no hables de su vida privada, le saca las fotitos a Marcos de Gran Hermano y la borra y se enoja y quiere hablar de su carrera. Si la China no grababa tema con L-Gante esto no pasa, no es que grabó tema con Rod Stewart".

wanda nara entrenando.jpg

La significativa foto familiar que compartió Wanda Nara en medio de la profunda crisis con Mauro Icardi

Hace apenas unos días se conoció la sorpresiva noticia que Wanda Nara tiene firmes intenciones de separarse de Mauro Icardi tras cumplir recientemente diez años de casados.

La mediática habría tomado la decisión de divorciarse del futbolista del Galatasaray de Turquía, con quien se casó en junio de 2014 y tiene dos hijas, Isabella y Francesca.

En este sentido, tras explotar la información en los medios, Wanda Nara compartió desde sus historias de Instagram una significativa imagen familiar en este momento de crisis con el deportista.

En la misma se puede reflejar cómo tiene siempre presente a sus cinco hijos en la imagen de fondo de su teléfono celular y agregó el emoji de un corazón.

En la foto, con fecha del 8 de julio y el reloj marcando las 22:22 horas, se puede ver a Wanda con un copo de nieve en su mano, lentes de sol, y acompañada de sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca.

Curiosamente, el gran ausente en la postal familiar es Mauro Icardi, lo que evidenciaría el momento de fuerte crisis y decisión tomada de la conductora de ponerle punto final a la relación.