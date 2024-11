Qué dijo Nicole Neumann sobre compartir un almuerzo familiar con Mica Viciconte y cuál sería el único motivo

Embed

Luego fue consultada sobre unas declaraciones de Viciconte, que manifestó que ni siquiera tendría ganas de juntarse con ella en reunión familiar, a lo que Nicole respondió tajante: "No tengo ni idea. Me importa cero, no me interesa escuchar ni leer nada".

Luego, antes de retirarse, la esposa del piloto de carreras Manu Urcera dejó en claro cuál sería el único motivo por el que aceptaría una reunión familiar y compartir la misma mesa con Viciconte.

"Un almuerzo familiar no tendría problemas si me lo piden mis hijas (Indiana, Allegra y Sienna). Toda la gente que sabe quien soy me ama y eso es lo único que me importa", se sinceró Nicole Neumann.

nicole neumann 2.jpg

Cómo fue el encuentro entre la suegra de Nicole Neumann e Indiana Cubero: los detalles

Durante un tiempo, Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, estuvieron distanciadas. Aunque hasta ahora nunca se supo los detalles del conflicto, Indiana prefirió -en el peor momento de la relación- mudarse con su padre, Fabián Cubero y su mujer Mica Viciconte.

Sin embargo, las cosas mejoraron y a fin del año pasado, en el casamiento con Manu Urcera, Indiana acompañó a su madre. Desde ese momento, la modelo y su hija volvieron a unirse.

Este último fin de semana, Neumann y Urcera festejaron el bautismo de su hijo Juan Cruz en San Ignacio, Uruguay, junto a todos sus familiares. Entre ellos se encontraban Geraldine Neumann y las tres hijas de la modelo Allegra, Indiana y Sienna.

Entre todas las fotos que compartieron los protagonistas en sus redes sociales, se pudo ver una en donde la madre del piloto de automovilismo, Cecilia Roza, está abrazando a Indiana.

La foto, entonces, demuestra que la joven no solo se lleva más que bien con la nueva familia de su madre, sino que también la pelea quedó en el pasado.