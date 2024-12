Qué hará Wanda Nara con el dinero que le pagó Telefe por estar en el living de Susana Giménez

Pero tras la entrevista, la propia Wanda Nara reveló el destino que le dará al dinero que cobró desde Telefe por estar en el living de la diva. Tras su paso por el programa de Su, que su decisión la tomó por un hecho puntual familiar conmovedor que marcó su vida.

"El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al hospital San Isidro, que cuidó tantas veces a mi abuela que ya no vive cuando yo no tenía posibilidades. El director es Miguel Ángel Pereira. Gracias a todos por sus mensajes. Buenas noches", escribió Wanda antes de ir a dormir.

Lo que no contó toadavía Wanda fue cuánto cobró por la charla intensa y reveladora con Susana que midió más rating que la de Pampita.

Wanda Nara

Rating del domingo: cuánto midió Susana Giménez con Wanda Nara

Susana Giménez recibió en su living a Wanda Nara y, una vez más, lideró la noche del domingo en la televisión de aire.

Ni bien arrancó el ciclo, la diva de los teléfonos tuvo una candente charla con la cantante de Bad Bitch. La entrevista, al comienzo, tuvo picos de 10.2 mientras que Los 8 escalones: edición famosos (El Trece), 3.9 puntos.

A las 22.17, mientras Wanda daba todos los detalles de su escabrosa separación de Mauro Icardi y de la infidelidad con la China Suárez, el ciclo de Susana medía 11.1 puntos de rating.

Luego, a las 22.30, el programa de la rubia alcanzaba 11.6 puntos de rating y el de El Trece, 4.0 puntos. Minutos después, a las 22.36, el ciclo de Telefe medía 12 puntos de rating y el de El Trece, 3.7 puntos.

Más adelante, a las 22.41, la entrevista con Wanda Nara hacía 12.8 puntos de rating. A las 22.45, su rating seguía ascendiendo y medía 13 puntos.

Después, a las 22.55, el programa de Susana Giménez conseguía 13.3 puntos de rating y el de El trece medía 4.1 puntos. A las 23.13, la entrevista con la empresaria hacía 13.4 puntos y Resto del mundo, en El Trece, medía 4.1 puntos de rating.