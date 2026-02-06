Quién es la argentina que ganó una fortuna en Pasapalabra de España

La ganadora llegó al programa el 19 de noviembre de 2024 y desde entonces disputó 307 emisiones consecutivas frente a Manu Pascual, un concursante madrileño de 29 años que había ingresado varios meses antes, en mayo. El enfrentamiento entre ambos se convirtió en uno de los duelos más extensos y parejos del ciclo, con meses de enfrentamientos diarios.

Según datos brindados por la agencia EFE, esa rivalidad sostuvo una media de casi dos millones de espectadores por programa y fue uno de los principales atractivos de la competencia.

Rosa Rodríguez es profesora universitaria de español como lengua extranjera y cuenta con formación en filología inglesa, lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza. Según contó en el programa, se animó a participar impulsada por su madre, con quien veía concursos televisivos durante la pandemia.

Con su victoria, superó el récord anterior de Rafa Castaño, quien había ganado 2.272.000 euros, y se quedó con el mayor premio otorgado hasta ahora en la historia del formato en España.