Quisieron estafar a Luis Ventura y dio detalles del hecho: "Se llama..."

"Hace tres semanas me empezaron a pasar cosas raras. Yo había perdido el porta documentos con cuatro tarjetas de créditos y dos de débito. Me llamó una persona al toque, por Instagram, y me dice que tenía mis documentos", contó.

Y continuó: "A la hora voy, repaso todos los documentos, estaba todo en regla y le doy una recompensa al día siguiente. No cualquiera te devuelve los documentos. Hoy me entero, pasado el tiempo, me entero de que el señor Alejandro Daniel Martínez intentó hacer varias compras, una de un aire acondicionado".

¿Pero es el hombre que te devolvió los documentos?, preguntó la conductora. "No", respondió Ventura. "Yo lo asocio, pero a lo mejor me tomaron una copia cuando entregué una tarjeta para pagar", agregó. Uno de los panelistas interrumpió el relato y quiso saber si Ventura había anulado la tarjeta. El panelista explicó ahí que lo primero que se hace cuando a alguien le roban la billetera es dar de baja las tarjetas.

"Este muchacho Alejandro Martínez está haciendo operaciones, y de Mercado Libre me llamaron, me llamaron de los bancos", explicó Ventura.

Luis Ventura, picante sobre la vuelta de Jorge Rial a su programa: "Debe estar odiado"

Este lunes, Jorge Rial regresó a su programa de Radio, Argenzuela, tras su internación en la Clínica del Country en Bogotá, Colombia, donde sufrió un infarto y debió recibir reanimación.

El conductor confirmó que estuvo diez minutos muerto y resumió qué fue lo más impactante: "Pasaron un par de cosas muy fuertes, imágenes muy fuertes. Una sola cosa le quiero decir a los que están escuchando: la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido, amable".

En A la tarde (América TV) hablaron de la internación de Jorge Rial y su vuelta a los medios. Después de escuchar a su colega en Argenzuela, Luis Ventura advirtió un detalle que le llamó la atención.

"Si hay algo que Jorge odió toda la vida.... era que alguien tuviera voz finita al hablar. Y quiero poner de ejemplo al Ratón Ayala, a Poroto Cubero, a Faderico Luppi... que cada vez que aparecían en una nota decía: 'no coincide el cuerpo con la voz'", señaló.

Para graficar cómo el animador, Ventura acotó: "Debe estar odiado. Si cortan esto para su programa (en C5N), seguro pide que pongan todo en el videograph, para no escucharse".

Por último, con respecto a la vuelta de Rial a la pantalla chica, Cora Debarbieri tomó la palabra y adelantó que es una posibilidad cada vez más lejana. "Está en duda", sentenció la panelista.