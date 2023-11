Reapareció Carolina Baldini, la ex del Cholo Simeone, y contó los secretos de la botinera

"La gente cree que solamente es guita pero la vida no es la que te quieren vender, es un montón de cosas", le marcó Yanina Latorre a Baldini.

"Por supuesto, me encargaba de toda la casa. Mudanza con la panza sola, buscar colegio para los chicos, casa, departamento, que esté cerca del entrenamiento para que ellos no tengan que viajar mucho, mudanzas sola...", comentó Carolina.

"También es un poquito solitaria la vida de la botinera", indicó la conductora. Y ahí la madre de Giovanni, Giuliano y Gianluca, expresó: "Llegas a una ciudad nueva donde no conoces a nadie y tenés que integrar a los chicos al colegio".

A lo que Yanina remarcó: "Vivís bien, no nos podemos quejar...". Y Carolina Baldini cerró: "Obviamente que no me voy a quejar pero no es como todos piensan".

carolina baldini cholo simeone.jpg

El drama de uno de los hijos de Simeone: se incendió la casa de la novia y murió la mascota

Después de celebrar la boda de uno de sus hijos, llegó una mala noticia para los Simeone: se quemó la casa de Abril Bruzzese, la novia de Gianluca.

La familia había pasado una gran fin de semana en el enlace de Giovanni, hasta que llegó la noticia que se quemó la casa de la modelo argentina, en la que vive con su familia (padres y hermanos) en Ibiza.

A través de su cuenta de Instagram, Abril contó el trágico suceso y agradeció a sus seguidores por el apoyo. "Mi familia está bien, están todos sanos y salvos. Pudieron salir a tiempo de la casa, el único que no pudo salir fue mi gatito Wiz pero se fue en paz, se quedó dormido por todo lo que respiró", indicó.

"Gracias a todos por los mensajes y por la ayuda que nos están brindando. Lo valoro muchísimo. Gracias por todo, de verdad", sumó y mostro cómo quedó su casa devastada, se quemó todo.

“Esto fue lo único que quedó de mi casa. Todavía estamos todos en shock pero repito, mi familia está bien y eso es lo único que importa", resaltó pero luego borró la foto.