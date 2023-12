Reapareció un ex Gran Hermano e hizo un inesperado anuncio: "Hace dos días que me separé"

En otra parte de la entrevista, el rosarino contó sobre su futuro en los medios: "Hay una apuesta por volver a la televisión en España". "Siempre digo que tengo mucha suerte, las oportunidades así no se le dan a todo el mundo. Yo tuve tres realitys shows en menos de dos años, me parece una barbaridad, más porque no creo tener ningún talento", reflexionó.

Por otro lado, Holder reveló que está soltero. Cabe recordar que hace unos meses la había presentado en la pista del Bailando. “Es de Río Negro, y vive en Buenos Aires, pero hasta ahí, mucha info. La conocí en un boliche hace tres meses, la verdad que muy contento y nada, estamos pasándola muy bien, disfrutando de nuestra compañía”, había detallado.

"Estoy triste porque me separé de mi novia. Hace dos días que nos separamos, y yo la verdad que la quiero un montón y no me siento bien, pero la verdad es que estamos separados. Estábamos peleando mucho y nos pareció lo mejor un impasse", confesó.

El polémico comentario de Alfa frente al ataque de pánico que sufrió Tomás Holder

Después del polémico comentario de Walter Alfa Santiago tras el intento de suicidio de Maxi Guidici, el mismo volvió a estar en el ojo de la tormenta por disparar contra Tomás Holder luego de su ataque de pánico en el Bailando 2023 (América).

Actualmente, Tomás se encuentra atravesado un difícil momento en cuanto a su salud mental, y quedó expuesto al sufrir una serie de descompensaciones y ataques de ansiedad en el estudio donde se graba el certamen de baile.

Tras su último episodio, ocurrido ayer por la noche, la cuenta oficial de LAM compartió en Instagram la noticia con una imagen del participante rodeado de médicos.

Fue ahí, donde Alfa aprovechó para dejar su comentario y causó indignación entre el resto de los usuarios. “No les creo nada”, sentenció.