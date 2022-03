Revelan quién será el conductor de La peña de morfi luego de la renuncia de Iván de Pineda

“Fue un programa muy emotivo y exitoso, y sabemos lo que es la televisión. Entonces se miraron en un espejo y a lo mejor fue muy fuerte el reflejo para Iván. (…) Hubo una reunión larguísima ayer a la tarde con la producción, y a mí me dijeron ‘cambió el contexto’. Entonces, al pasar eso, Ni Iván se sentía cómodo, ni la productora quería que sea así. Fue todo un mix, y por eso este domingo no hay Peña, recién el otro, y con nuevo conductor”, dijo Ubfal.

De acuerdo con la panelista invitada, el mismo domingo les pidieron a las conductoras que dejen de anunciar al modelo como nuevo conductor. “En ese momento fueron tan fuerte lo que se estaba viviendo, que Iván, que era un elegido de Gerardo, nunca supo que este final iba a tener este momento, sino en otro momento hubiese aceptado”, añadió.

Por su parte, Pía Shaw sumó: "Telefe dice ‘nos gustaron las tres mujeres’ porque las tres habían estado muy bien", aunque indicó: "El gran elegido hasta el momento, y a quien quieren es Migue Granados. A Migue lo viene buscando Gerardo desde hace como diez meses”.

Si bien Ángel de Brito señaló que Granados rechazó la propuesta, la angelita completó: “Pero hoy Migue está pensando en la posibilidad, ¿por qué no? Entonces este domingo hay una reunión de producción y no hay Peña, pero para el otro domingo va a haber un nuevo conductor”.

“Todo el mundo nombra a Jey Mammon porque hay una empatía con la música, y yo creo que lo haría fantástico, pero para él Telefe ya tiene un proyecto para él, que iría los domingos, después de Morfi, que está relacionado con la música, pero no lo quieren para este proyecto”, cerró Pía Shaw.

Migue Granados

Telefe explicó por qué Iván de Pineda no estará a cargo de la conducción de La peña de morfi

La nueva temporada de La peña de morfi iba a tener a Iván de Pineda como conductor junto a Jésica Cirio, pero luego de la muerte de Gerardo Rozín todo cambió.

Y este martes en Socios del espectáculo contaron que Iván "No se sentía cómodo con el formato, ni con la compañera", aseguró la panelista Luli Fernández.

Luego, agregó sobre la versión de malestar de Iván: "No se sentía cómodo en la dupla con Jésica Cirio. Y eso fue determinante".

Además, Luli Fernández fue contundente con el motivo por el cual Iván de Pineda no es el conductor del exitoso ciclo de los domingos de Telefe, más allá de que Gerardo Rozín en vida lo haya elegido: "No quería conducir con Jésica Cirio".

PrimiciasYa habló con las autoridades de Telefe y desmintieron la información brindada por el ciclo que se emite por El Trece.

"Iván iba a ser un reemplazo en un principio mientras Gerardo se reponía de su salud y así poder arrancar con el programa ahora en marzo. Se estimaba que fuese algo temporario haciéndole el soporte a Gerardo. Pero el contexto cambió cuando Gerardo fallece", le dijeron desde Telefe a este portal.

"No es que Iván se baja de la conducción. En realidad como él ya tiene dos proyectos con el canal, Pasapalabra los fines de semana y un ciclo de viajes para más adelante, él no puede asumir la responsabilidad de hacer la conducción durante todo el año. Es simplemente por eso y no por las versiones que circularon", agregaron desde la emisora ubicada en el barrio de Martínez.

Por otro lado, cuando se consultó qué pasará con la continuidad del programa, dijeron: "La peña de morfi este domingo no saldrá, pero volverá el otro domingo cuando ya se confirme quién será el nuevo conductor".