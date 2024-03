Robertito Funes reveló que Gran Hermano tomaría medidas tras la repudiable frase de Agostina

Roberto Funes Ugarte captura GH 2023.jpg

Así las cosas, este viernes Robertito Funes Ugarte anunció en La noche de los ex que la producción está considerando seriamente tomar alguna medida frente a este comentario totalmente fuera de lugar, que no cayó nada bien.

“Gran Hermano está evaluando qué decisión tomar frente a los repudiables dichos de Agostina. Su resolución será revelada este domingo”, leyó el conductor de Gran Hermano, la noche de los ex, por demás serio y sin dar lugar a ningún chiste con un tema tan sensible.

Agostina no aguantó más y confesó que quiere abandonar la casa de Gran Hermano

Dentro del reality de Gran Hermano todos los participantes tienen sus momentos buenos y malos. Con el correr de los días, muchos comienzan a deprimirse por el encierro y este fue el caso de Agostina Spinelli, que admitió su deseo de abandonar el juego.

Durante la madrugada del jueves, la participante tuvo una charla sincera con Furia y Rosina y allí no pudo contener las lagrimas al contarles lo que estaba viviendo estos últimos días. "Ya estoy cansada, no quiero estar más encerrada. Tengo ganas de irme a mi casa", deslizó.

"Creo que me afectó más que llegue gente, a que seamos menos. Somos un montón, y no se termina nunca, ya está, no tengo más ganas. También cuando vino mi hija, en el momento fue genial, pero después me afectó un montón", profundizó.

Si bien sus compañeras intentaron darle contención y aseguraron que sólo trataba de un mal momento, Agostina remarcó: "Hace dos noches que no duermo bien, no tengo más ganas de estar acá, estoy cansada y me quiero ir".

De esta manera, admitió que para ella la mejor manera de irse sería con ayuda de la gente y no por su propia voluntad: "Me quiero bien, quiero decirle a la gente que el domingo me saquen. Quiero irme a mi casa y no estar mas acá. Ya son casi tres meses, para mi ya es un montón de tiempo, no aguantaría seis ni loca".