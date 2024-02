Sabrina Cortéz apuntó contra el Kun Agüero por los dichos que tuvo sobre ella

"Mi mamá fue y le dijo: 'che, no. Pará, ¿por qué Sergio sale hablar así de mi hija? ¿Vos estás bancando a Sabrina o no?'. Ahí obviamente que sale Brian a poner ese comunicado, que queda como el santo de los santos. Bueno, perdón, Brian, no sos ningún santo", comentó la joven.

En eso se mostró indignada por la situación y también apuntó contra el Kun. "Sergio no tiene por qué... Bueno, ya está. ¿Pero qué tiene que hablar de mí? Si yo no salgo a hablar de él, querido. Tantas cosas que se pudieran hablar acá... No me voy a meter en una guerra", disparó.

"Que no jodan con esas cosas, no está bueno. Aparte ¿defender lo que defendió? ¿Qué defendía? Que la saquen a Sabrina ¿por qué? ¿Por lo que estaba pasando con Alan dentro de la casa? Ah, bueno... Está bien", completó.

Sorprendidos por su declaraciones, el resto del streaming le preguntaron si tenia alguna información que pueda comprometer al ex futbolista y ella aseguró: "Uff, sí, obvio. Hay un montón de cosas, pero está bien. Cada uno la juega como quiere, pero yo no me metí con nadie. Es un tema mío con Brian, él sabe mi relación con él, nadie más que Brian y yo entendemos todo esto".

Durísima crítica de Ángel de Brito a Sabrina de Gran Hermano: "¿Es una perra que...?"

Sabrina Cortez fue la última eliminada de Gran Hermano y sus días en la casa no pasaron desapercibidos por su fogoso acercamiento con Alan Simone cuando ella estaba de novia hace ocho años con Brian Fernández.

En las redes sociales, se conoció un fragmento del video que la rubia envió a la producción del reality antes de quedar seleccionada y allí ya daba indicios de que su noviazgo no pasaba por el mejor momento.

"No me sacan a pasear ni siquiera los fines de semana así que el tema de quedarme cinco meses o un año adentro de la casa no es un problema", precisó Sabrina en un fragmento del casting que se volvió viral.

Desde su cuenta en la red social X, Ángel de Brito se hizo eco de este comentario de Sabrina y lanzó un letal cuestionamiento hacia la joven.

"¿Sabrina es una perra que necesita que la 'saquen a pasear'?", se preguntó filoso el conductor de LAM, América Tv, al escuchar la crítica de ella a quien era su novio antes de ingresar al popular programa.

Todo parece indicar que la relación entre Sabrina y Brian no tiene retorno después de la relación que mantuvo la rubia con Alan a la vista de todos.