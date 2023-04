Sabrina Rojas se fue del país tras su escandalosa separación del Tucu López

En las últimas horas, la actriz se olvidó de su expareja y decidió tomar una drástica decisión: armó las valijas y se fue del país.

A través de su cuenta de Instagram, Sabrina Rojas mostró su pasaporte argentino. A poco más de una semana del anuncio de separación, la ex de Luciano Castro decidió abandonar el país.

“Chau, me fui”, escribió al pie de una foto que subió a sus historias en la red social. Allí mostró su pasapoorte y, aparentemente, se encontraba dentro de un avión.

Sabrina Rojas

La triste foto que compartió El Tucu López tras separarse de Sabrina Rojas

A poco de conocerse el fin de la relación con Sabrina Rojas, El Tucu López compartió en su cuenta de Instagram, una foto melancólica, que -al parecer- describe cómo está su presente.

En la imagen se observa el perro del locutor en el piso, un tanto cabizbajo. “Estamos en esa, amigo...”, escribió en el posteo y sumó el emoji de un corazón.

En una entrevista con Intrusos, El Tucu dejó abierta la puerta para una reconciliación. "No me manejé bien. Hablé con una chica, pero no pasó nada. Está bien lo que dice Sabri. Yo estoy totalmente enamorado de ella. Creo que se puede revertir esta crisis", sostuvo.

Sabrina, en tanto, fue tajante al referirse al motivo de la ruptura: un supuesto affaire del locutor con otra mujer. "A mis 42 años, no me banco ni el rumor", sentenció, contundente.