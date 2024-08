Samanta rompió en llanto al convertirse en la octava eliminada de Survivor: "Estoy desilusionada"

Acto seguido, Samanta se paró, agarró sus cosas para irse y rompió en llanto. “No me lo esperaba y me da mucha desilusión”, expresó.

Enfrente del conductor Marley y el grupo, sostuvo muy emocionada: “Estoy emocionada porque los consideraba mis amigos. Es un juego. Esto puede pasarle a cualquiera y en este último juego me mostré más débil, y sí, me estaba costando mucho, pero siento que tenía más para dar. Me siento desilusionada de parte de ellos”.

Luego, la entrerriana les dio un consejo a sus compañeros: “Quiero decirles que no confíen en nadie. Con cada persona que hablás te dicen otra cosa, entonces está bien, entiendo que es un juego y me arriesgué a esto. A cualquiera le puede pasar e igual me voy contenta”.

Su aliada en el juego, la estudiante de periodismo deportivo,Martina Musillo, se mostró muy lastimada por la decisión del equipo y manifestó: “Estoy totalmente sorprendida, shockeada y un poco desilusionada con el resultado. No me lo esperaba para nada y menos en esta instancia. Menos con el consuelo que recibí de mis compañeros estando mal y el grupo que se había formado. Sentí que era una más y me sentí querida, así que me impactó mucho”.

Survivor Expedición Robinson recargado: Marley arranca con los debates y tendrá una invitada especial

Survivor Expedición Robinson arrancó con un buen número de rating, 13.2 de promedio. Sin embargo, con el correr de los días la audiencia del reality de Telefe fue en descenso.

Por esa razón, en el canal de Martínez buscan apuntalar el programa y mejorar su llegada al público. En su cuenta de Instagram, el conductor del ciclo, Marley, anunció que se vienen los debates.

"Este viernes a las 22.30 llega el debate de 'Survivor'", escribió el animador, que compartió una imagen junto a Georgina Margonari, la última eliminada del reality de Telefe.

En este nuevo formato Marley estará acompañado con un panela de lujo, integrado por Juariu, Pía Shaw y Fede Bongiorno. La primera invitada será la reciente eliminada de Survivor.

En cada programa, los participantes enfrentan duros desafíos y solo los más fuertes logran vencer.