Santiago del Moro reveló la fecha de estreno del nuevo Gran Hermano

Santiago del Moro contó que Gran Hermano volverá al canal de las pelotas en diciembre de este año, luego de la última edición que consagró al uruguayo Bautista Mascia como el ganador.

Además, el conductor del reality, que se quedó con el Martín Fierro como mejor conducción masculina, dio otra importante noticia para quienes aspiran a ingresar a la casa más famosa, ya que aún hay tiempo de anotarse para los interesados en participar del programa.

Cabe recordar que la final de la edición 2023 de Gran Hermano fue el 7 de julio y hay una gran expectativa por lo que será el nuevo GH.

De la peor manera: así terminó la noche Martín Ku tras ser desinvitado de la ceremonia de los Martín Fierro 2024

Anoche en la previa de la gran gala de los premios Martín Fierro 2024 se generó un más que tenso momento cuando el ex Gran Hermano Martín Ku se quedó afuera de la fiesta al llegar con su invitación y encontrarse que su nombre había sido quitado de la lista y no tenía lugar asignado en la mesa destinada al reality de Telefe.

“Martín Ku llegó a su mesa y le dijeron que su lugar no estaba. Estarían presentes los tres finalistas, Virginia, Rosina, Licha y Catalina. La situación está bastante tensa”, reveló Fede Bongiorno través de las redes.

Es así que el Chino no tuvo más opción que retirarse del Hotel Hilton tras haber pasado incluso por la alfombra azul y con la transmisión a punto de comenzar, mientras su novia expresaba su enojo por el desplante desde la virtualidad, disparando "#GRANVERGÚENZA" desde una historia y agregó inmediatamente: "Igual, qué nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora de esta temporada, y no ponen en la mesa al jugador(aza) que la sacó y que se llevó a Artu. Organización by Nerea".

Así, con una mezcla de enojo, angustia y desilusión, Martín Ku no dudó ex expresar en primera persona sus sentimientos a través de sus redes sociales.

“Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa. Lo que toca toca, y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera”, escribió el Chino junto a tres fotos mostrando el look que había elegido para la fiesta y otra de un primer plano del choripán que terminó comiendo solo en la Costanera.

En tanto, varios de sus excompañeros de Gran Hermano le hicieron saber lo injusto de la situación comentando el posteo. Así, mientras que Mauro Dalessio aseguró "Injusticia total. Te quiero mucho", el campeón Bautista Mascia -quien sí estuvo en la fiesta- le hizo saber "No sé quién fue... pero le erró. Tenías que estar", entre muchos otros.